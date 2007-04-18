Банк Credit Suisse получает аккредитацию на открытие нового представительства в Киеве

Цюрих, 18 апреля 2007 г.

Credit Suisse – лидирующая международная финансовая организация, главный офис которой находится в Цюрихе, получила аккредитацию в Национальном банке Украины на открытие нового представительства в Киеве. Это значит, что компания сделала еще один шаг на пути к воплощению стратегии Credit Suisse, направленной на усиление своего присутствия на развивающихся рынках.

Открытие нового представительства банка Credit Suisse, имеющего главный офис в Цюрихе, планируется в первой половине 2007 г. Представительство будет осуществлять поддержку клиентов, работающих на международном уровне, а также, предоставлять информацию об услугах по управлению активами и о продуктах, предлагаемых в Швейцарии.

Банк Credit Suisse представлен в Украине на протяжении почти десяти лет, и предлагает широкий спектр инвестиционных банковских услуг, в том числе консультирование по сделкам слияния и поглощения, а также по выходу на международные рынки капитала. Компания участвовала в разработке нескольких значительных проектов, как для правительства Украины, так и для украинского частного сектора.

Информация

Отдел по связям с общественностью компании Credit Suisse, тел.: +41 844 33 88 44,

имейл: media.relations@credit-suisse.com;

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Credit Suisse

Являясь одним из мировых ведущих банков, Credit Suisse предоставляет своим клиентам услуги по инвестированию, частным банковским операциям и управлению активами во всем мире. Credit Suisse также предлагает консультационные услуги, комплексные решения и инновационные продукты компаниям, корпоративным клиентам, международным клиентам с крупным частным капиталом, а также швейцарским клиентам, использующим классические банковские услуги. Банк Credit Suisse представлен в более чем в 50 странах, количество его сотрудников составляет более 45000 человек. Credit Suisse Group, материнская компания Credit Suisse, является ведущей глобальной структурой по предоставлению финансовых услуг с головным офисом в Цюрихе. Именные акции Credit Suisse Group (CSGN) котируются на фондовой бирже в Швейцарии, а в виде американских депозитных акций (CS) – и в Нью-Йорке. Дополнительную информацию о Credit Suisse можно получить на сайте www.credit-suisse.com.

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