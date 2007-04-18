Коалиция не будет проводить пикеты возле Секретариата Президента из-за возможных провокаций – Лукьянов

Коалиция не будет проводить митинги и не устраивать пикеты возле Секретариата Президента Украины. Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины Владислав ЛУКЬЯНОВ (фракция Партии регионов).

Он отметил, что им поступила информация о том, что “оппозиция готовит провокации по силовому захвату Секретариата Президента Украины, НБУ и других административных сооружений”. По его словам, в связи с этим они забирают пикеты из-под стен Секретариата Президента.

В.ЛУКЬЯНОВ сообщил, что сторонники коалиции остаются возле Верховной Рады Украины, в палаточном городке напротив Кабинета министров Украины, возле ЦИК и возле Конституционного Суда. По его словам, митинги коалиция будет проводить только на Майдане Незалежности. Он отметил, что акции коалиции “имеют сугубо мирный характер и направлены на защиту конституционного строя и демократии в Украине”. “Мы осуждаем все действия, которые ведут к конфликтам и направлены на нарушение законодательства и конституционного строя”, - сказал В.ЛУКЬЯНОВ.