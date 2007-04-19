Мирослава Свистович считает политическим рейдерством прекращение сессией Ирпенского горсовета ее полномочий городского председателя

Мирослава СВИСТОВИЧ считает политическим рейдерством досрочное прекращение сессией Ирпенского городского совета нее полномочий городского председателя г. Ирпень.

Об этом М.СВИСТОВИЧ сказала на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“То, что произошло со мной в Ирпене, я считаю обычным политическим рейдерством”, - сказала она.

М.СВИСТОВИЧ отметила, что борьба против нее началась на следующий день после избрания ее городским председателем. Она более трех месяцев отстаивала эту должность в судах.

М.СВИСТОВИЧ отметила, что 3 апреля этого года сессия Ирпенского городского совета в нарушение регламента работы совета и закона “О местном самоуправлении в Украине” досрочно прекратила ее полномочия как Ирпенского городского председателя.

М.СВИСТОВИЧ считает это решение противозаконным, поскольку закон о местном самоуправлении требует не просто голосования 2/3 депутатов, но и наличия оснований для досрочного прекращения полномочий мэра. По словам М.СВИСТОВИЧ, озвученные на сессии основания для отставки городского председателя были или пустяковые, или неправдивые, и не подпадали под действие закона, поскольку ни одного судебного решения о том, что она нарушила законодательство не существует. М.СВИСТОВИЧ отметила, что если принимать во внимание выдвинутые ей претензии, то по таким именно причинам нужно отправлять в отставку всех мэров Украины, председателей госадминистраций.

По ее словам, предложение об ее отставке прозвучало на сессии, но голосование было тщательным образом подготовлено предварительно.

М.СВИСТОВИЧ считает, что настоящей причиной ее отставки стало практически полное прекращение землеотводов и невозможность депутатам и другим заинтересованным лицам реализовать свои бизнес-интересы вопреки интересам территориальной общины.

Она считает, что выборы в местные советы по партийным спискам стали проблемой для Украины. “У нас есть ситуация, когда фактически мы имеем депутатов, избранных по избирательным спискам, на которых избиратели не имеют абсолютного влияния, поскольку законом о местных выборах не предусмотрены механизмы влияния избирателей и механизмы отзыва тех депутатов, которые не оправдывают доверие избирателей”, - сказала она.

По ее словам, на сегодня городами фактически руководят политические партии и политические силы, которые получили большинство мандатов. “Мы имеем ситуацию в Киевской области, когда ни одна повестка дня сессии, ни одно концептуально-стратегическое решение не принимается городским или районным советом, если оно не будет утверждено с высшим партийным руководством”, - добавила М.СВИСТОВИЧ.

Председатель Киевского регионального отделения Ассоциации городов Украины, Броварской городской председатель Виктор АНТОНЕНКО в свою очередь отметил, что Киевское региональное отделение рассмотрело эту ситуацию и предоставило свои заключения председателю Киевской областной государственной администрации. Также соответствующее заявление передано председателю Киевского областного совета.

Он отметил, что на сегодня государство и общество не готово к выборам на пропорциональной основе. “Сегодня мы пожинаем политический кризис в государстве в связи с тем, что было принято такое решение и потому, что есть опасность, что таким путем будет и в дальнейшем продолжаться снятие городских председателей”, - сказал он.