Юрий Нужненко занял 3-ю позицию в мировом рейтинге WBA! Следующий бой Юрия – 09 июня во Дворце Спорта!

13:32, 20 апреля 2007
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•  Юрий Нужненко занял 3-ю позицию в мировом рейтинге WBA! Следующий бой Юрия –  09 июня во Дворце Спорта!

•  Заур Байсангуров выступит в андеркарте поединка Владимир Кличко-Лаймон Брюстер

•  Ежегодный конгресс EBU в Киеве

Участники пресс-конференции: Юрий Нужненко, Вадим Бухкалов, Михаил Завьялов, Адександр Полищук и Александр Красюк

 Опубликованы новые рейтинги WBA. Благодаря победе, одержанной 27 февраля 2007-го года, в киевском Дворце спорта над  Фархадом Бакировым, Юрий Нужненко (25 побед, 0 поражений, 0 ничьих, 13 нокаутов) с 9-й позиции в рейтинге второго полусреднего веса (66,7 кг) переместился на 3-ю. 2-ю же строчку,  на данный момент занимает боксер из Франции Фредерик Клозэ, первая остается вакантной. Таким образом, Юрий находится в одном шаге от боя за звание чемпиона мира. Следующий поединок Юрий проведет 09 июня в Киеве, в котором будет отстаивать титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBA. В рамках турнира пройдут рейтинговые поединки с участием ведущих украинских боксеров-профессионалов.

 Заурбек Байсангуров выступит в андеркарте боя между Владимиром Кличко и  Леймоном Брюстером, который состоится 07 июля в Кельне на 20-тысячной арене.  22-летний Заур занимает 5-ю строчку в мировом рейтинге WBC, проведя 15 поединков на профессиональном ринге, одержав во всех победы, 12 из которых досрочно. 

  9 июня 2007 года в Киеве пройдет Ежегодный конгресс EBU (Европейского боксерского союза). Это будет юбилейный 25-й конгресс, в котором примут участие представители 35 стран Европы.

                       Время и место проведения пресс-конференции:

20 апреля 2007 года,  по адресу ул. Крещатик, 4

конференц-зал  ИА «Униан»  в 13-30.

Прошу подтвердить Ваше участие в пресс-конференции и сообщить фамилию, имя и контактный номер телефона журналиста.

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 С уважением PR-директор,

 Светлана Пишта

 Моб. Тел. 8 (066) 720-73-23

 E-mail:  pr@nbp.com.ua

 www.boxnews.com.ua

 

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