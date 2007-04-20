• Юрий Нужненко занял 3-ю позицию в мировом рейтинге WBA! Следующий бой Юрия – 09 июня во Дворце Спорта!

• Заур Байсангуров выступит в андеркарте поединка Владимир Кличко-Лаймон Брюстер

• Ежегодный конгресс EBU в Киеве

Участники пресс-конференции: Юрий Нужненко, Вадим Бухкалов, Михаил Завьялов, Адександр Полищук и Александр Красюк

Опубликованы новые рейтинги WBA. Благодаря победе, одержанной 27 февраля 2007-го года, в киевском Дворце спорта над Фархадом Бакировым, Юрий Нужненко (25 побед, 0 поражений, 0 ничьих, 13 нокаутов) с 9-й позиции в рейтинге второго полусреднего веса (66,7 кг) переместился на 3-ю. 2-ю же строчку, на данный момент занимает боксер из Франции Фредерик Клозэ, первая остается вакантной. Таким образом, Юрий находится в одном шаге от боя за звание чемпиона мира. Следующий поединок Юрий проведет 09 июня в Киеве, в котором будет отстаивать титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBA. В рамках турнира пройдут рейтинговые поединки с участием ведущих украинских боксеров-профессионалов.

Заурбек Байсангуров выступит в андеркарте боя между Владимиром Кличко и Леймоном Брюстером, который состоится 07 июля в Кельне на 20-тысячной арене. 22-летний Заур занимает 5-ю строчку в мировом рейтинге WBC, проведя 15 поединков на профессиональном ринге, одержав во всех победы, 12 из которых досрочно.

9 июня 2007 года в Киеве пройдет Ежегодный конгресс EBU (Европейского боксерского союза). Это будет юбилейный 25-й конгресс, в котором примут участие представители 35 стран Европы.

Время и место проведения пресс-конференции:

20 апреля 2007 года, по адресу ул. Крещатик, 4

конференц-зал ИА «Униан» в 13-30.

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С уважением PR-директор,

Светлана Пишта

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