Почти 40% украинцев считают, что в стране нет политических сил, которые отстаивают их интересы – опрос

Почти 40% украинцев считают, что в стране нет политических сил, которые отстаивают их интересы.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Института политического моделирования, проведенного совместно с исследовательским центром «Имидж-Контроль», которые представил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора Института политического моделирования Юрий БАУМАН.

Так, по мнению 37,3% опрошенных, в Украине не существует политических сил, которые отстаивают интересы избирателей. Вместе с тем, противоположного мнения придерживается 38,9% опрошенных, и 23,9% затруднялись точно ответить на этот вопрос.

Кроме того, в обществе наблюдается высокий уровень потребности в появлении новых политических сил и политических лидеров. В частности, 48,8% респондентов отметили, что чувствуют потребность в появлении новых политических объединений. 37,7% считают, что не имеют такой потребности, а 13,5% затруднялись с ответом на этот вопрос.

При этом Ю.БАУМАН сообщил, что наибольшим уровнем поддержки среди избирателей пользовалась бы новосозданная политическая партия, в частности: во главе с Юрием ЛУЦЕНКО (за которую готовы проголосовать 11,5% опрошенных), во главе с Николаем КАТЕРИНЧУКОМ (7,4%), Вячеславом КИРИЛЕНКО (3,3%), Трасом ЧОРНОВИЛОМ (5,5%), Нестором ШУФРИЧЕМ (2,5%) и Арсением ЯЦЕНЮКОМ (3,8%).

Также эксперт заметил, что современное политическое пространство Украины разделено между тремя основными политическими силами: это Партия регионов, БЮТ и НСНУ.

Он отметил, что это политические силы, которые имеют своих постоянных избирателей и в любом случае преодолевают 3% барьер и попадают в парламент. Так, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то 34% опрошенных (среди тех, кто пойдет на выборы) отдадут свой голос Партии регионов, 23% проголосуют за БЮТ и 8,5% - за НСНУ.

По словам Ю.БАУМАНА, еще две политические силы проходят в парламент – это КПУ (4,0%) и блок «Народная самооборона Юрия ЛУЦЕНКО» (3,6%).

В то же время, он добавил, что данные исследования не дают оснований однозначно утверждать, что СПУ не имеет шансов пройти в Верховную Раду. По данным исследования ее поддерживают 2,7% респондентов.

Ю.БАУМАН заметил, что в соответствии с результатами опроса можно прогнозировать, что в ВР будет создано “бело-голубое” большинство, но с незначительным преимуществом голосов – 227-230 мандатов, а в случае прохождения СПУ – 236 мандатов.

Исследование проводилось с 19 по 31 марта 2007 года в 24 областях Украины, АР Крым и г.Киеве. Опрошены 6 тыс. 13 респондентов в возрасте от 18 лет. Стандартные отклонения при достоверности 95 процентов 0,5 составляют 0,77–1,29 процента.