Украинский боксер Юрий НУЖНЕНКО занял 3-ю позицию в мировом рейтинге WBA.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал президент компании "National Box Рromotion" Вадим БУХКАЛОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, он сообщил, что согласно опубликованному новому рейтингу WBA, благодаря победе, одержанной 27 февраля 2007 года в киевском Дворце спорта над боксером Фархадом БАКИРОВЫМ, Ю.НУЖНЕНКО (25 побед, 0 поражений, 0 ничьих, 13 нокаутов) с 9-й позиции в рейтинге второго полусреднего веса (66,7 кг) переместился на 3-ю.

В.БУХКАЛОВ подчеркнул, что 2-ю строчку рейтинга на данный момент занимает боксер из Франции Фредерик КЛОЗЭ, а первая остается вакантной.

“Таким образом, Юрий находится в одном шаге от боя за звание чемпиона мира”, - уверен он.

В.БУХКАЛОВ сообщил, что следующий поединок Ю.НУЖНЕНКО проведет 9 июня в Киеве, в котором будет отстаивать титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBA. Кроме этого, в рамках турнира пройдут рейтинговые поединки с участием ведущих украинских боксеров-профессионалов.

В.БУХКАЛОВ также сообщил, что боксер Заурбек БАЙСАНГУРОВ выступит в андеркарте боя (в предварительном бою) между Владимиром КЛИЧКО и Леймоном БРЮСТЕРОМ, который состоится 7 июля в Кельне.

Он отметил, что З.БАЙСАНГУРОВ занимает 5-ю строчку в мировом рейтинге WBC, проведя 15 поединков на профессиональном ринге, одержав во всех победы, 12 из которых досрочно.

В.БУХКАЛОВ также сообщил, что 9 июня 2007 года в Киеве пройдет юбилейный 25-й Ежегодный конгресс EBU (Европейского боксерского союза), в котором примут участие представители 35 стран Европы.