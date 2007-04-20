В Украине к 2011 году объем эмиссии платежных карт достигнет 70 млн. штук - прогноз ЕМА и Украинского процессингового центра

По прогнозу Украинского процессингового центра (УПЦ) и Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА», объем эмиссии платежных карт в Украине к 2011 году достигнет 70 млн. штук.

При этом среднегодовой прирост эмиссии карт составит 20%, сообщил председатель правления ЗАО «Украинский процессинговый центр» Владимир ШАРАЕВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в 2006 году оборот средств по операциям с платежными картами по сравнению с 2005 годом увеличился на 56,4% и составил 152,6 млрд. грн. Количество эмитированных платежных карт в Украине на конец 2006 года составило 32,5 млн. штук.

В.ШАРАЕВСКИЙ считает, что такие объемы эмиссии нельзя назвать большими, так как активно пользуются платежными картами только порядка 10 млн. украинцев. Так, среднестатистический украинский картхолдер (картодержатель) пользуется, как минимум, двумя платежными картами.

В свою очередь, директор ассоциации «ЕМА» Александр КАРПОВ отметил, что в Украине платежные карты используются, в основном, для снятия наличных с банкомата, совсем небольшая часть картодержателей использует карточки в торговой сети. Так, по итогам 2006 года оборот по платежным картам в Украине достиг 30% валового внутреннего продукта, при этом всего 3% оборота приходится на операции в торговой сети.

В тоже время, по его словам, в 2006 году, впервые за время существования рынка платежных карт в Украине, темпы роста объемов операций с картами в торговой сети превысили темпы эмиссии карт.

Также А.КАРПОВ сообщил, что исследования, проведенные банками, показали, что украинцы готовы использовать карты в торговой сети, но отмечают недостаточное количество POS-терминалов.

А.КАРПОВ напомнил, что до 1 июля торгово-сервисные предприятия (ТСП) с оборотом более 5 млн. грн. должны установить POS-терминалы.

При этом он не смог сообщить, какой процент ТСП уже установил терминалы, но отметил, что крупные торговые сети давно пользуются POS-терминалами и на сегодняшний день основным вопросом является то, успеют ли установить оборудование средние и мелкие торговые предприятия.

Как подчеркнул А.КАРПОВ, банки неоднократно заявляли, что готовы предоставить финансирование для обеспечения установки POS-терминалов. Он также отметил, что 99,9% всех работающих в Украине POS-терминалов установлены именно за средства банков.

Что касается безопасности проведения карточных операций и такого явления как карточное мошенничество, то, по мнению А.КАРПОВА, для Украины «эта проблема является надуманной», так как ни разу за время существования украинского рынка платежных карт финансовые потери от карточных мошенников не превысили «европейских стандартов» - 6 копеек на 100 гривен.

По его информации, в 2006 году «мошеннический оборот» по платежным картам составил 90 млн. грн., при этом совсем небольшая часть данных средств была утрачена. Основная часть таких мошеннических операций проходила по платежным картам, эмитированным иностранными банками, которые использовались в украинской сети.

Справка УНИАН. По данным Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «EMA», украинские коммерческие банки в марте 2007 года эмитировали 770 тыс. 616 карт международных платежных систем MasterCard и Visa (Visa - 576 тыс. 326 карт, MasterCard - 194 тыс. 290 карт).

По данным ассоциации, к началу апреля 2007 года общий объем эмиссии платежных карт в Украине достиг 39 млн. 042 тыс. 639 карт международных платежных систем MasterCard и Visa, из них: Visa - 24 млн. 327 тыс. 268 карт, MasterCard - 14 млн. 715 тыс. 371 карта.

Количество POS-терминалов в торговой сети за март выросло на 831 единицу - до 44 тыс. 799 шт. Количество пунктов выдачи наличных, оборудованных POS-терминалами, за март 2007 года увеличилось на 169 пунктов - до 17 тыс. 448 шт.

Сеть банкоматов в Украине за март 2007 года увеличилась на 252 единицы - до 14 тыс. 283 шт.