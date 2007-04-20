Партия «Пора» выступает за создание избирательного блока вместе с НСНУ и блоком «Рух - Украинская правица»

Гражданская партия «Пора» выступает за создание совместного блока партий «Пора», «Наша Украина» и «Рух - Украинская правица» для участия в парламентских выборах.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН председатель политсовета партии «Пора» Владислав КАСЬКИВ.

По его словам, “Пора” считает, что в связи с очевидной отсрочкой даты проведения досрочных выборов появляется прекрасная возможность для такой консолидации.

«Сейчас идет очень активный процесс - переговорный или консультационный, который ведет к этому решению, и я убежден, что мы имеем все шансы получить укрупненную объединенную политическую силу, которая будет представлена уже на этих выборах», - сказал он.

В.КАСЬКИВ считает, что «лучшим решением» стало бы создание совместного избирательного блока с участием «Нашей Украины», «Поры» и «Руха - Украинская правица».

Он также считает, что не утрачены шансы для сотрудничества с “Народной самообороной Юрия Луценко”.

По убеждению лидера “Поры”, конечным результатом такой интеграции, даже после выборов, должно стать формирование принципиально новой политической силы, в которой будут “умножены плюсы всех партий-участников этого процесса”.

“Мы стали перед новым историческим вызовом и альтернативы формированию единой модернизированной политической силы нет”, - добавил он.

В.КАСЬКИВ также считает, что, учитывая все политические обстоятельства, наиболее оптимальной датой проведения досрочных парламентских выборов является июнь 2007 года.

В то же время лидер “Поры” не исключает возможности достижения компромисса по определению другой даты досрочных выборов и установления правил игры на переходный период.

Он также отметил, что “Пора” настойчиво рекомендует отозвать судей Конституционного Суда, назначенных по квоте Президента, и немедленно, указом Президента освободить генпрокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО, поскольку “прокуратура уже становится фактором дестабилизации Украины”.

Также, по словам В.КАСЬКИВА, “Пора” выступает за создание Конституционной комиссии сразу после проведения выборов.

В.КАСЬКИВ отметил, что если эти принципы не будут восприняты, то необходимо немедленно вводить в Украине чрезвычайное положение и провозглашать план действий на переходный период.