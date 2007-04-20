Общественный суд Украины критикует заместителя министра транспорта Касапчука за неудовлетворительную работу

Общественный суд Украины (ОСУ) недоволен деятельностью руководства Министерства транспорта и связи Украины, и не исключает, что подаст в суд на заместителя министра транспорта, курирующего морскую отрасль, Валентина КАСАПЧУКА, поскольку считает его работу неудовлетворительной.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава ОСУ, глава Коалиции антикоррупционных организаций Анатолий МИСЯЦ.

«Никаких шагов по развитию этого министерства Николай Николаевич (министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ – УНИАН) не делает. За него делают работу, в данном случае, если говорить о Керченском порту и о портах Украины, такие руководители как КАСАПЧУК с многолетним стажем, который четко поотсекал все инвестпроекты по портам, поотсекал всех инвесторов», - заявил он.

Как отметил А.МИСЯЦ, уже в течение 5 лет в Керченский порт не поступают инвестиции.

«Только те (кадры – УНИАН), в деятельности которых заинтересован сам КАСАПЧУК, работают на территории портов Украины», - заявил А.МИСЯЦ.

В качестве примера он назвал начальника Керченского морского торгового порта Олега КОТОВСКОГО, которого ОСУ обвиняет в неэффективной деятельности. По данным А.МИСЯЦА, 3 марта в ответ на запрос ОСУ о нарушениях в порту В.КАСАПЧУК дал ответ, что нарушений не выявлено. В то же время, по словам А.МИСЯЦА, уже через несколько дней прокуратура Крыма открыла уголовное дело по факту злоупотребления должностными лицами ГП «Керченский морской торговый порт» служебным положением, в частности, обнаружены нарушения при уплате кредиторской задолженности Геническому морскому порту в сумме более 2 млн. грн.

«3 марта он (В.КАСАПЧУК – УНИАН) пишет, что никаких нарушений в деятельности начальника порта КОТОВСКОГО не выявлено, и через неделю открывается уголовное дело по многомиллионныму воровству государственных средств. Может ли такой человек работать? Или не видно замминистру, либо он ничего не знает, либо он все скрывает», - заявил А.МИСЯЦ.

При этом он отметил, что, по его данным, относительно злоупотреблений в Керченском порту будет еще открыто несколько уголовных дел, в частности, относительно нарушения трудового законодательства, законодательства об окружающей среде и пр.

«И когда эти дела будут открыты – а они уже на грани открытия - тогда с этими делами мы будем подавать на КАСАПЧУКА в суд и привлекать за скрытые преступления. И именно суд, уже не общественный, а государственный, будет рассматривать все эти вопросы», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля ОСУ заявил на пресс-конференции о попытках обанкротить Керченский морской торговый порт.

По мнению организации, в банкротстве предприятия заинтересован, как начальник порта, так и «те заместители министра, которые курируют это дело и делают вид, что ничего не происходит». По словам А.МИСЯЦА, показатели деятельности порта фальсифицируются, руководством порта запланировано до мая уволить 160 работников порта, что мотивируется отсутствием средств на выплату зарплат.

Кроме того, по данным ОСУ, в результате неправильного применения аккордной ставки на перевалку транзитных ферросплавов в договоре с компанией «Ново транс Лимитед» (Великобритания) порту был нанесены убытки в 414,5 тыс. грн. Также обнаружены нарушения при взимании платы за работу буксиров, платы за сохранение грузов, которые привели к значительным убыткам и др.

В свою очередь, пресс-служба Минтранссвязи в комментарии назвала тогда все эти обвинения безосновательными и отметила, что МТСУ просит всех, кто имеет доказательства противоправной деятельности в отрасли, передавать их в компетентные органы.