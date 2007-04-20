Депутат БЮТ Волынец направил в Генпрокуратуру заявление о противоправных действиях милиции сегодня возле КС

Народный депутат V созыва от БЮТ Михаил ВОЛЫНЕЦ сегодня утром направил в Генеральную прокуратуру заявление о противоправных действиях милиции под стенами Конституционного суда по отношению к гражданам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«Я сейчас подготовил и отправил заявление в Генпрокуратуру в связи с совершением преступления (имеется в виду сотрудниками милиции – УНИАН)», - сказал М.ВОЛЫНЕЦ. При этом он объяснил, что группа сторонников оппозиции вместе с депутатами Николаем КОВЗЕЛЕМ, Владимиром ПОЛОХАЛОМ и им, М.ВОЛИНЦОМ, сегодня утром попытались пройти к зданию КС, однако их не пропустили кордоны милиции. Более того, как отметил М.ВОЛЫНЕЦ, сотрудники милиции грубо вели себя по отношению к гражданам, а также народным депутатам, нанеся им телесные повреждения.

Также он опроверг информацию ДОС МВД, что депутаты срывали во время столкновения погоны и береты из сотрудников милиции, отметив: «Никому мы погоны не обрывали». Однако при этом М.ВОЛЫНЕЦ предположил, что, возможно, работники милиции сами оборвали себе погоны, «потому что я видел, что они искали их потом».

Между тем, как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге в УМВД Украины в городе Киеве журналистам была продемонстрирована видеозапись инцидента, где видно, как во время столкновения народный депутат М.КОВЗЕЛЬ срывает с форменной одежды работников спецподразделения «Барс» внутренних войск МВД Украины погоны и береты и бросает их в стороны.