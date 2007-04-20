Главный офис АКБ «Европейський» решением акционеров перенесен из Харькова в Киев,-об этом УНИАН сообщил новоназначенный председатель Наблюдательного совета банка Павел Борулько.

Павел Викторович стал самым молодым финансистом Украины, возглавившим наивысший руководящий орган банка.

Молодой и перспективный и наш банк,- уверяет Павел Борулько.- В прошлом году мы получили приз Всеукраинского конкурса-выставки «Лучший отечественный товар 2006 года» в номинации «Банковские услуги»

за депозитную программу «Европейський добробут». Надежность работы и высокий профессионализм менеджмента банка стали залогом доверия к нему государственных учреждений. Пенсионный фонд Украины и Министерство труда и социальной политики заключили договор на выплату пенсий и денежной помощи пенсионерам и социально-нуждающимся гражданам через их банковские счета в АКБ «Европейский». Участниками данной программы стали жители Днепропетровска, Донецка, Запорожья, Киева, Ровно, Харькова и Черкасс. Специально для этой программы разработан новый банковский продукт «Текущий счет «Социальный». Он включает бесплатное открытие счета и сберегательной книжки, бесплатное снятие наличных средств и много других выгодных для пенсионеров новшеств.

На общем собрании акционеров банка принято решении об увеличении количества отделений банка в регионах Украины и в столице, а также утвержден новый Устав. Но самое главное решение, которое приняли наши акционеры и которое заинтересует всех наших сограждан, подчеркнул Павел Борулько,- это выпуск и открытое ( публичное ) размещение 150 миллионов простых именных акций банка с 15 июня по 15 ноября 2007 года. Приобрести их, выгодно вложив свои сбережения, сможет каждый.

По моему глубокому убеждению, – акцентирует Павел Викторович,- приобретенные акции банка «Европейский» смогут дать хороший доход. Мы скоро станем не только географически, но и психологически европейцами, если у каждого человека эффективно будут работать не только руки и голова, но и капитал,- заключает председатель Наблюдательного совета банка «Европейский» Павел Борулько.

- Давайте делать свою жизнь по-европейски качественной вместе с нашим банком!