Пресс-релизам – Слово

В УАнете открылся новый бесплатный источник информации. Сервис pr.meta.ua планирует стать одной из самых крупных и функциональных баз данных для СМИ, специалистов по маркетингу и украинских компаний. Это 40-й по счету сервис самого крупного портала Украины www.meta.ua

В последние два года компания МЕТА выпускает в среднем 1-2 новых сервиса в месяц. Коммуникационные сервисы портала втом числе и новый сервис объединены в единое пространство «Моя МЕТА» за счет единой системы регистрации. Сервис пресс-релизов pr.meta.ua от интернет-компании МЕТА предназначен для содействия компаниям, политическим партиям, общественным и коммерческим организациям в информировании общественности об их деятельности.

Сервис pr.meta.ua тесно связан с сервисом «Новости» на metaa.ua. Пресс-релизы будут размещаться в отдельном блоке на всех страницах с новостями на сайте www.news.meta.ua. Ежедневная аудитория новостей составляет около 50 тысяч человек, а ежемесячная - свыше 350 тысяч потенциальных читателей пресс-релизов.

Дополнительные возможности сервиса:

- отдельный поиск на Meta.ua по пресс-релизам;

- подписка на рассылку пресс-релизов, размещаемых на сервисе.

Информация о компании:

Компания МЕТА – разработчик информационно-поисковых и аналитических систем. Самый известный проект компании – украинская поисковая система и портал www.meta.ua. В планах компании, помимо открытия новых сервисов для пользователей, внедрение поиска по специализированным базам данных и создание систем, позволяющих настраивать и персонализировать информационные потоки. Интернет-компания МЕТА планирует выйти на рынки новых информационных сервисов и технологий, разрабатывать специализированные поисковые, аналитические, а также интерактивные системы.