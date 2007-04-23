ПППУ обжалует в суде решения межпартийного съезда блока «Наша Украина» - Гнатенко

Партия промышленников и предпринимателей Украины (ПППУ) намерена обратиться в суд с иском о незаконности решений межпартийного съезда избирательного блока «Наша Украина».

Об этом сообщил народный депутат от ПППУ (фракция «Наша Украина») Лев ГНАТЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы пытаемся передать документы в блок «Наша Украина», руководству блока для получения официальной информации о принятых решениях на межпартийном съезде. Если мы получим протокол съезда, протокол заседания мандатной комиссии и официальные подписанные материалы этого съезда, то, естественно, мы будем их опротестовывать», - сказал Л.ГНАТЕНКО.

Вместе с тем, депутат не уточнил, в какой суд ПППУ намерена направить исковое заявление. «Пока не решили. Заявление у меня лежит. Решение мы сегодня примем, подпишем. Мы хотим, чтобы суд определил точно и ясно: соответствует ли решение этого съезда Закону «О выборах народных депутатов Украины», Конституции Украины и соглашению о создании избирательного блока «Наша Украина»», - пояснил он.

При этом Л.ГНАТЕНКО подчеркнул, что ПППУ готова к диалогу с «Нашей Украиной».

«Если будет проведен съезд (межпартийный съезд «Нашей Украины» - УНИАН), в соответствии с законом и соглашением, – мы готовы принимать участие в этом съезде и в открытом диалоге отстаивать свои позиции», - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Киеве прошел межпартийный съезд «Нашей Украины», делегаты которого лишили депутатских полномочий парламентариев, которые были избраны от блока и вошли в коалицию. Это восемь членов ПППУ и один член Народного руха Украины. От ПППУ - Анатолий КИНАХ, Александр ВОЛКОВ, Лев ГНАТЕНКО, Василий ГУРЕЕВ, Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ, Виктор ЛЕЩЕНКО, Виталий МАЙКО, Анатолий ШКРИБЛЯК. От НРУ – Алексей ФЕДУН.