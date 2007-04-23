Томенко считает, что выходом из политического кризиса является проведение референдума по поводу досрочных выборов

Заместитель Председателя Верховной Рады V созыва Николай ТОМЕНКО считает, что для выхода из политического кризиса необходимо провести всеукраинский референдум о целесообразности проведения внеочередных выборов в парламент.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«Если конфликт не исчерпан, механизм только один – проведем референдум”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что провести референдум можно было бы в июне или июле текущего года. При этом, по его словам, на референдум необходимо вынести два вопроса – о целесообразности проведения досрочных выборов в ВР и будущем конституционном устройстве страны.

“Нужно сначала у украинского народа спросить, он в какой стране хочет жить – президентской, парламентской или, скажем, смешанной”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что только после этого, опираясь на результаты референдума, украинские юристы могли бы до осени текущего года разработать новый проект Конституции Украины.

По словам Н.ТОМЕНКО, до проведения досрочных выборов необходимо внести изменения в избирательное законодательство. “Я никогда не выступал против досрочных выборов, но я всегда был убежден, что перед тем как проводить выборы, нужно изменить избирательный закон”, - сказал он.

По его словам, также необходимо учесть то, что некоторые политические силы могут не признать решение Конституционного Суда, касающееся указа Президента о прекращении полномочий ВР V созыва. “Если так случится, что кто-то из политических игроков не признает законность решения Конституционного Суда, тогда выхода нет – украинский народ должен все рассудить на референдуме», - добавил Н.ТОМЕНКО.