28 апреля на “Чайке” открывается новый сезон гонок ФОРСАЖ

28 апреля состоится официальное открытие нового сезона гонок ФОРСАЖ на автодроме «Чайке» под Киевом.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН руководитель проекта «ФОРСАЖ» Ирина МАНУКОВСКАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, новый сезон гонок «ФОРСАЖ» 2007 года будет открыт уникальным торжественным парадом, который полностью презентует все то, что будет проходить в рамках проекта ФОРСАЖ на протяжении всего времени с апреля по сентябрь.

В параде примут участие и суперкары, которые будут бороться между собой на треке, и автомобили, построенные специально для участия в соревновании за Кубок Украины 2007, и эксклюзивные автомобили BMW, нацеленные на специальное соревнование среди владельцев BMW, самые быстрые спортбайки, а также красивые и очень быстрые представительницы будущих соревнований «Мисс ФОРСАЖ», сказала И.МАНУКОВСКАЯ.

В качестве представителей развлекательного сектора проекта ФОРСАЖ в параде примут участие яркие пиджеи шоу-балета ФОРСАЖ, школы боевых искусств и команда брейк-данса Explosive.

Все почетные участники парада торжественно пройдут по тому самому треку, который будет находиться в центре внимания ближайшие шесть месяцев.

И.МАНУКОВСКАЯ сообщила, что входные билеты для зрителей будет стоить 20 грн., для участников – 40 грн.

На протяжении сезона планируется 5 Этапов Кубка Украины по Драг Рейсингу, любительский Чемпионат «Национальная серия», Чемпионат по Драг Рейсингу среди женщин «Мисс ФОРСАЖ 2006».

Победители кубка Украины могут даже получить звание кандидата в мастера автомобильного спорта, отметила И.МАНУКОВСКАЯ.

Как известно, драг рейсинг - гонка по прямой на 1/4 мили (402 метра) с максимальным ускорением; старт с места, финиш схода. В заезде стартует два автомобиля (мотоцикла). В турнирах победитель определяется по олимпийской системе (на выбывание).