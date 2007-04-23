РХП обвиняет УНП, НРУ и “Собор” в нарушении договоренностей относительно создания блока “Правица”

Республиканская христианская партия обвиняет Народный рух Украины, Украинскую народную партию и Украинскую республиканскую партию “Собор” в нарушении обязательств, предусмотренных Меморандумом “О создании блока национально-демократических и патриотических сил”.

Как сообщил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН председатель РХП Николай ПОРОВСКИЙ, в канун объявления внеочередных парламентских выборов РХП подписала Меморандум о создании избирательного блока “Правица” с НРУ, УНП, УРП “Собор” и Партией возрождения села.

По его словам, соответствующий Меморандум был утвержден 10 апреля делегатами съезда Республиканской христианской партии, которые поддержали идею создания “Правицы”. “Однако, в ночь с 12 на 13 апреля тремя лидерами – Борисом ТАРАСЮКОМ, Юрием КОСТЕНКО и Анатолием МАТВИЕНКО, вопреки обязательствам Меморандума, под которым они поставили свои подписи, - было принято совсем другое решение: создать блок “Рух – Украинская правица” исключительно из трех партий – НРУ, УНП и “Собора”, а остальных участников оставить вне “Правицы”, - заявил Н.ПОРОВСКИЙ.

Он также назвал “профанацией идеи единства” заявления лидеров “Руха - Украинская правица”, что блок открыт для участия в нем других политических сил. По словам Н.ПОРОВСКОГО, партийные квоты в блоке уже разделены исключительно между тремя политическими силами. “Таким образом, для других политических сил не осталось ни места в списке, ни даже юридической возможности бескорыстно принять участие в этом политическом блоке как учредителю”, - сказал председатель РХП.

Он отметил, что в результате создания тремя политическими партиями – НРУ, УНП и УРП “Собор” блока “Рух - Украинская правица” произошла дежурная измена политическим принципам.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Киеве состоялся межпартийный съезд блока “Рух – Украинская правица”, в который вошли НРУ, УНП и УРП “Собор”.

Список этого блока сформирован по таким квотам: 37% принадлежит УНП, 37% - НРУ и 26% - УРП «Собор».

В то же время на съезде делегаты приняли обращение, в котором призывали к участию в “Правице” все украинские политические партии национально-демократического направления.