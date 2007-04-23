«Косметика украинского производства: качество продукции, тенденции и перспективы развития рынка»

В мероприятии принимают участие:

· Валентин Безрукий, директор Центра независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ»

· Ирина Букур, Президент Торгово-производственного объединения «Имидж»

· Валерий Попович, доцент кафедры аптечной промышленной технологии лекарств НМУ им. А.А.Богомольца

· Юлия Гагарина, технолог-разработчик фармацевтической фабрики ЗАО «Эльфа»

Ситуация на украинском рынке косметики открывает хорошие перспективы для развития отечественного производства косметики. Сегодня доступная цена является далеко не единственным конкурентным преимуществом украинской косметики. Сильная сторона отечественных косметических продуктов - это натуральность (производство из натурального экологически чистого отечественного сырья, с добавлением различных компонентов натурального происхождения – эфирных масел, трав и т.д.). За счет натурального состава, оригинальных рецептур и современных технологий производства, украинская косметика является эффективной, в связи с чем приобретает все большую популярность среди потребителей.

Так, по результатам независимого тестирования гелей-скрабов для душа, проведенного НИЦ НПЭ «ТЕСТ» в апреле этого года, продукция украинского производителя ТПО «Имидж» (ТМ «Имидж Лаборатория») продемонстрировала высокие потребительские свойства и получила оценку «Отлично».

В тестировании принимали участие 8 торговых марок (Имидж Лаборатория, Angelic, Avon, Dove, Fruttini, Nivea, Palmolive, Under Twenty). В ходе практических испытаний каждый гель был оценен по таким параметрам: запах, ощущения при нанесении, образование пены, смываемость и ощущения на коже после смывания. Пробанты-добровольцы оценивали продукцию «вслепую».

Результаты тестирования свидетельствуют, что косметика украинского производства может достойно конкурировать с зарубежной. Развитие украинской ТМ «Имидж лаборатория» - яркий тому пример. После двух лет работы над созданием оригинальных рецептур продукции (совместно с НМУ им. А.А.Богомольца), создания собственной торговой марки, построения торговой сети, торгово-производственное объединение «Имидж» в 2006 г. вывело на рынок более 35 наименований лечебно-проифилактической и декоративной косметики. Всего лишь через год количество наименований продукции составляет уже более 40, а объем продаж – более 3,5 млн. единиц. Продукция реализуется на всей территории Украины, благодаря эффективной схеме продаж с помощью региональных представителей.

В то же время, украинские производители косметики сталкиваются с целым рядом проблем – от дороговизны «проникновения в розницу» до отсутствия государственной поддержки. Наличие некоторых негативных стереотипов по отношению к украинской косметики у потребителей, их привычка покупать продукцию зарубежного производства, также замедляют развитие отечественного производства косметики.

Специалисты не сомневаются, что косметику украинского производства ждем большое будущее. Как заявила Ирина Букур, Президент ТПО «Имидж»: «Я совершенно уверена, что украинская косметика в ближайшие 2 года получит преимущество в предпочтениях наших соотечественниц. Совместно со специалистами Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца, мы создали продукты, которые объединяют в себе европейские технологий, великолепный украинский природный потенциал, глубокое понимание потребностей наших соотечественников. И уже сегодня мы получаем великолепные результаты. Из 100% женщин купивших нашу продукцию, 80% становятся постоянными клиентами, из них 30% - это женщины, которые ранее пользовались достаточно дорогой и раскрученной европейской косметикой.

И еще есть один секрет победы украинских косметических продуктов – наша кожа генетически предрасположена воспринимать те растения, которые произрастают на нашей земле, те масла, воду – которые находятся в Украине и поэтому даже аналогичная продукция, сделанная в другой стране не даст коже, волосам, телу наших женщин тех результатов, которые дают им национальные продукты».

Информация о рынке. Объем украинского рынка косметики и парфюмерии составляет 1,8 млрд.долл. США, темпы роста в 2004/2005 г.г. составили более 18%. По прогнозам специалистов, к концу 2007 г. объем рынка может составить более 2,7 млрд. долл. США. По потреблению косметики, Украина является третьим по величине рынком Восточной Европы. Темпы роста косметического рынка в последние годы замедляются, в связи с относительным насыщением и перераспределением продукции между каналами продаж.

Абсолютное большинство продукции, представленной на украинском рынке, на сегодняшний день составляет косметика зарубежного производства - около 92% от общего объема продаж. Косметика украинского производства, соответственно, занимает 8% рынка, на рынке действует около 80 украинских производителей, выделилась десятка наиболее крупных компаний.

На косметическом рынке импорт преобладает над экспортом, хотя динамика увеличения экспорта продукции растет. В структуре продаж лидируют следующие товарные группы: декоративная косметика, средства для ванны и душа, средства по уходу за кожей, средства по уходу за волосами. Недорогая косметика составляет более 60% рынка, косметика среднего ценового сегмента – около 30%, дорогая селективная косметика – порядка 10% рынка. Наибольшее количество новых косметических средств, которые появляются на рынке, произведено на основе натуральных ингредиентов – трав, за ними идут средства, обогащенные витаминами и минералами.

На рынке наблюдается рост продаж через такие каналы как прямые продажи (на сегодняшний день, через этот канал реализуется более 20% продаж на рынке), аптеки (более 18%), и специализированные сети (более 10%) . Например, по схеме прямых продаж на столичном косметическом рынке сегодня работают до десяти компаний, специализирующихся на прямых продажах, почти все – зарубежные, кроме компании «Имидж», работающей на собственных торговых марках: «Имидж лаборатория», «Центр медицинских технологий им.Л.Г.Москаленко», «Je T`aime». Объем продаж через рынки постоянно снижается, а через супермаркеты, универмаги и дискаунтеры – незначительно увеличивается (на уровне 1% в год).

Таким образом, основными тенденциями развития украинского косметического рынка являются:

- усиление позиции украинских производителей.

- увеличение косметических средств на основе натуральных компонентов (прежде всего трав)

- дальнейшее расширение ассортимента продукции, появление новых торговых марок

-увеличение реализации через схему прямых продаж, аптеки и специализированные сети магазинов

- усиление конкуренции

- увеличение экспорта косметической продукции

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