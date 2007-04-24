Инициаторы Национального конкурса “Благотворитель года 2007” планируют высадить в Киеве Аллею благотворителей

В Киеве возле Днепра планируется высадить “Аллею благотворителей”, на которой каждый из благотворителей сможет посадить дерево, которое будет символизировать его вклад в развитие и процветание Украины.

Об этом инициаторы Национального конкурса “Благотворитель года 2007” сообщили на пресс-конференции в УНИАН, во время которой было объявлено об учреждении конкурса.

Заместитель председателя оргкомитета конкурса Сергей ЛЕТЕНКО отметил, что предметом конкурса является вознаграждение и публичное признание представителей украинского бизнеса за проведение благотворительной деятельности, направленной на решение актуальных общественных проблем и популяризацию благотворительной деятельности.

По его словам, совместное руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет Всеукраинский благотворительный фонд „Детский мир" вместе с Центром филантропии и Украинским форумом грантодателей.

Конкурс продолжится целый год, и будет проходить в Киеве в два этапа. Первый этап конкурса продлится с 24 апреля по З0 июня. Его целью является определение и награждение благотворителей на уровне города Киева и Киевской области. В июне организаторы планируют завершить первый этап торжественным награждениям благотворителей, которые внесли самый больший вклад в решение общественных проблем Киева. Второй этап конкурса будет проходить с 1 июля по З0 ноября. Во время его проведения будут определяться победители в других 24 регионах и 5 наибольших благотворителей на национальном уровне.

С.ЛЕТЕНКО рассказал, что победители первого этапа конкурса будут объявлены жюри в июне. Тогда же состоится и церемония награждения. Победители Национального конкурса будут определены в октябре. В ноябре планируется провести церемонию их награждения.

Председатель жюри конкурса президент Центра филантропии Светлана КУЦ призвала и благотворителей и тех, кто получает соответствующую помощь, подавать заявки на конкурс.

Организаторы сообщили, что в конкурсе могут принять участие как бизнесмены-физические лица, так и национальные и международные компании, которые оказали благотворительную помощь для решения общественных проблем На участие в конкурсе их могут выдвигать общественные организации, благотворительные фонды, заведения образования, культуры и здравоохранения, или получатели благотворительной помощи и сами меценаты.

Во время первого (киевского) и второго (общеукраинского) этапов конкурса будут определены победители в пяти номинациях: благотворитель года - транснациональная корпорация; благотворитель года - национальная бизнес-структура; благотворитель года - банк или финансовое учреждение; благотворитель года - благотворительный фонд; благотворитель года - бизнесмен.

Победителям конкурса за каждое призовое место будет вручено вознаграждение в форме стилизованной под эмблему конкурса статуэтки с надписью "Благотворитель года 2007".