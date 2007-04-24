Мэр Борисполя заявляет о попытке рейдерского захвата городского БТИ

Городской председатель Борисполя Анатолий ФЕДОРЧУК заявляет о попытке незаконного смещения с должности начальника городского Бюро технической инвентаризации (БТИ) Оксаны СТОПОЛЯНСКОЙ депутатами Киевского областного совета, представляющими фракцию БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«20 апреля 2007 г. четверо депутатов областного совета в 8.20 ворвались в помещение БТИ и пытались разными методами отстранить от работы его начальника», - сказал он.

По словам мэра, депутаты привезли распоряжение Киевского областного совета от 19 апреля 2007 г. об отстранении от обязанностей начальника БТИ, согласно которому исполняющим обязанности начальника БТИ назначается другой человек. И.о. начальника БТИ должны быть переданы печать, устав и финансовые документы БТИ. А.ФЕДОРЧУК подчеркнул, что в законодательстве отсутствует понятие «отстранение от работы».

Как отметил депутат городского совета Борисполя Юрий ФЕДУН, Бориспольское БТИ является подразделением Киевского областного БТИ.

Мэр города считает решение Киевского облсовета о переподчинении БТИ от облгосадминистрации к облсовету, принятое в феврале-марте 2007 г., незаконным и противоречащим интересам территориальной общины Борисполя.

По словам депутата горсовета, ранее городские власти неоднократно обращались к главе Киевского областного совета Владимиру МАЙБОЖЕНКО с просьбой передать имущество БТИ в управление Борисполю, поскольку бюро занимается исключительно городскими, а не областными вопросами. Однако все обращения «остались без внимания».

При этом в январе этого года Бориспольский горсовет принял решение о том, что отчуждение коммунального имущества не может происходить без согласия мэра.

Вчера Бориспольский горсовет решил создать новое городское бюро технической инвентаризации. По словам А.ФЕДОРЧУКА, БТИ прекращает свою работу на 3-4 дня, которые понадобятся для изготовления новой печати.

Кроме того, власти Борисполя готовят иск в суд, а также обращения к Президенту и в Министерство юстиции с целью переподчинения БТИ городским властям.

По словам Ю.ФЕДУНА, на сегодняшний день О.СТОПОЛЯНСКАЯ продолжает выполнять обязанности начальника БТИ, но находится на больничном.

Как отметил А.ФЕДОРЧУК, такие же попытки переподчинить коммунальную собственность города были совершены и в отношении «Горводоканала» и «Теплосетей», которые являются прибыльными, для того, чтобы довести предприятия до банкротства, а потом «приватизировать за бесценок».