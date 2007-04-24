Украинские производители косметики отмечают рост популярности своей продукции у отечественных потребителей.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН: «Косметика украинского производства: качество продукции, тенденции и перспективы развития рынка».

В частности, президент торгово-производственного объединения «Имидж» Ирина БУКУР выразила надежду, что уже через два года отечественную косметику украинцы будет покупать охотнее, чем зарубежную, поскольку при доступной цене, она будет качественной и натуральной.

Так, по результатам независимого тестирования гелей-скрабов для душа, проведенного НИЦ НПЭ «ТЕСТ» в апреле 2007 года, продукция украинского производителя ТПО «Имидж» (ТМ «Имидж Лаборатория») продемонстрировала высокие потребительские свойства и получила оценку «Отлично».

В тестировании принимали участие 8 торговых марок (Имидж Лаборатория, Angelic, Avon, Dove, Fruttini, Nivea, Palmolive, Under Twenty). В ходе практических испытаний каждый гель был оценен по таким параметрам: запах, ощущения при нанесении, образование пены, смываемость и ощущения на коже после смывания. Пробанты-добровольцы оценивали продукцию «вслепую».

Результаты тестирования свидетельствуют, что косметика украинского производства может достойно конкурировать с зарубежной.

В то же время, украинские производители косметики сталкиваются с целым рядом проблем – от дороговизны «проникновения в розницу» до отсутствия государственной поддержки. Наличие некоторых негативных стереотипов по отношению к украинской косметики у потребителей, их привычка покупать продукцию зарубежного производства, также замедляют развитие отечественного производства косметики.

*** Объем украинского рынка косметики и парфюмерии составляет 1,8 млрд. долларов США, темпы роста в 2004/2005 г.г. составили более 18%. По прогнозам специалистов, к концу 2007 г. объем рынка может составить более 2,7 млрд. долл. США. По потреблению косметики, Украина является третьим по величине рынком Восточной Европы. Темпы роста косметического рынка в последние годы замедляются, в связи с относительным насыщением и перераспределением продукции между каналами продаж.

Абсолютное большинство продукции, представленной на украинском рынке, на сегодняшний день составляет косметика зарубежного производства - около 92% от общего объема продаж. Косметика украинского производства, соответственно, занимает 8% рынка, на рынке действует около 80 украинских производителей, выделилась десятка наиболее крупных компаний.