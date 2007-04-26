Партия Зеленых Украины призывает почтить память жертв Чернобыльской трагедии

21 год назад произошло событие, последствия которого еще долго будут напоминать о себе человечеству – 26 апреля 1986 года на четвертом блоке Чернобыльской АЭС взорвался реактор. Самая масштабная техногенная катастрофа в истории человечества должна бы кардинально изменить мировоззрение человека и видение моделей общественного развития, однако потребительское отношение к природе и отсутствие стратегического мышления остаются главными тенденциями настоящего времени.

Жить «сегодняшним днем» и не думать о «дне завтрашнем» свойственно политикам, которые заботятся в первую очередь о своих интересах, а не о долгосрочных перспективах страны. Примером тому является то, как украинские члены правительства забыли Чернобыль, а вместе с тем – тысячи покалеченных судеб и миллионы пострадавших от ЧАЭС. Украине снова навязывают атомный путь развития!

Принятая правительством в марте 2006 года «Энергетическая стратегия Украины до 2030 г.» предусматривает строительство 20 атомных электростанций на тех же технологических основаниях, что и Чернобыльская АЭС – это является прямой угрозой национальной безопасности Украины. Продолжением этого опасного «сценария» стало официальное провозглашение Энергоатомом в январе 2006 года планов строительства в 30-километровой зоне на базе ЧАЭС хранилища для отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) совместно с американской компанией „Холтек Интернэшнл”. Принятое решение имело скрытый и кулуарный характер, общественности сообщили не просто о намерении, а о плане внедрения опасного проекта.

Страна не должна быть заложником атомного лобби, которое практически избрало Украину объектом для своих экспериментов и наживы! Партия Зеленых Украины совместно с другими природоохранными и экологическими организациями выступили с протестом против решения, которое навязывают украинскому обществу. Зеленые убежденны, что ориентация на краткосрочные цели и непродуманность энергетической политики угрожают катастрофой глобального масштаба. Строительство временных хранилищ будет иметь сложные социально-экономические (потеря экономической привлекательности и конкурентоспособности) и экологические следствия (сбой в функционировании экосистем) и не решит проблему отработанного ядерного топлива (ОЯТ), а сделает ее вдвое дороже. Ведь через 50 лет содержимое этих контейнеров надо будет повторно хоронить, поскольку перерабатывать их очень дорого и опасно. Сегодня ХОЯТ-2, построенный Фраматомом за 100 млн. долларов, никому не нужен. ХОЛТЕК будет настаивать на сумме 200 млн. долларов за свое хранилище для топлива ЧАЭС. Куда через 50 лет все это девать? Наука ответа не дает...

В то время как развитые стране решают проблему отработанного ядерного топлива усилиями международной кооперации и используют надежные научные проекты (Финляндия хоронит ядерные отходы в геологических породах), Украину подсаживают на „атомную иглу”. Такими действиями украинские политики обрекают Украину на новые глобальные проблемы, и потому мы должны остановить этот опасный процесс!

Помнить Чернобыль и жертвы трагедии – моральная обязанность каждого. Взрыв на Чернобыльской АЭС послужил причиной радиоактивного загрязнения всей территории Украины, тем самым, угрожая существованию украинской наций. Помня о тех, кто пострадал, не дадим повториться трагедии!

Огонь является символом памяти и одновременно жизни, поэтому из горящих свеч на Михайловской площади будет построен знак «радиационной опасности». Приди и почти память жертвам Чернобыля - зажги свечу, вспомни тех, кто стал жертвами «мирного атома», и не допусти новых жертв политической безответственности.

Начало в 20.00

За дополнительной информацией обращайтесь:

тел.: 38 044 278 26 81