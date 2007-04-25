Всеукраинская ВАННАкция в рамках первой всемирной Глобальной недели безопасности дорожного движения, проводимой под эгидой ООН.

С каждым годом в Украине все больше людей, которые выбирают двухколесный транспорт – мотоциклы, мопеды, мотороллеры…

В то же время, к сожалению, увеличивается и количество аварий с участием одноколейников. Так, за первые три месяца 2007 года по вине водителей автомото техники произошло 40 189 ДТП!

Причины большинства аварий с участием мотоциклистов – то, что их часто не замечают или вообще не знают, как на них реагировать на дороге!

Акция «Если ты не в дороге, то ты – на обочине!» призвана в самом начале мотосезона привлечь внимание водителей автотранспорта и журналистов к проблеме выживания мотоциклистов, мопедистов и велосипедистов как вида!

С этой целью известный мотопутешественник Роман Билык (последний его проект – мотопутешествие по Индии на мотоцикле ЯВА) проедет из Одессы в Киев и обратно в Одессу (ориентировочно 1000 км).

Наши требования к водителям автомобилей!

1. Соблюдайте правила дорожного движения!

2. Почаще смотрите в зеркала!

3. Избегайте резких маневров!

4. Прежде чем открыть дверь автомобиля в пробке или припарковаться – оглянитесь!

В противном случае – наш дежурный ВАННОцикл устроит вам настоящую головомойку!

Организаторы акции уверены, что подобным МОТОэпатажем смогут сделать мотопутешествия и путешествия в целом – безопаснее!

Средство передвижения для акции «Если ты не в дороге, то ты – на обочине!» выбрано не случайно. Во-первых, ванна на колесах не сможет оставить людей равноДУШными.

Во-вторых – такой вид транспорта еще раз доказывает, что даже для убежденного домоседа всегда найдется комфортный вид транспорта, чтобы взять и отправиться в путь!!!

P.S.

На акции «Если ты не в дороге, то ты – на обочине!» присутствуют представители «Книги рекордов Украины», которые зафиксируют рекордный пробег в 1000 км не выходя из ванной!

Организатор акции – международный Интернет-проект для путешественников www.mototravel.info