Юристы-практики и ученые отмечают необходимость совершенствования Гражданского кодекса

Киев. 20 апреля. УНИАН. Юристы-практики и ученые отмечают необходимость совершенствования принятого всего четыре года назад Гражданского кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня во время круглого стола «Научно-практические проблемы применения нового Гражданского кодекса Украины», организованного кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Университета внутренних дел.

В частности, начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Киевского национального университета внутренних дел, кандидат юридических наук Ирина ТИМУШ отметила основные недостатки существующего кодекса – применение имущественных и неимущественных прав, предоставление медицинских услуг, интеллектуальной собственности, проблем применения наследственного законодательства.

Во время круглого стола шла речь, что судебная защита, административные и уголовные дела - эти юридические процессы тесно связаны с Гражданским кодексом. “Адекватность Гражданского кодекса нужно постоянно отслеживать и вносить новшества”, - подчеркнул первый ректор КНУВД Виктор СУЩЕНКО. По его словам, изменения в гражданском праве очень динамичные, и каждые год-два научные работники их должны анализировать и подавать новые предложения для практического использования и совершенствования Гражданского кодекса.

Согласно результатам круглого стола кафедра гражданско-правовых дисциплин юридического факультета университета внутренних дел должна передать предложения участников мероприятия в профильные комитета Верховной Рады. Научные работники убеждены, что народные депутаты должны доработать интересные идеи специалистов и принять необходимые изменения в Гражданский кодекс, чтобы адаптировали гражданские законы под юридические реалии Украины.