Всеукраинская общественная организация “Альянс “Майдан”” констатирует, что после выборов 2006 года политики не проникаются интересами общества, вместо этого они борются за власть, следствием чего стал нынешний кризис.

Как отметил на пресс-конференции в УНИАН представитель альянса Виктор ГАРБАРЬ, к такому выводу “Майдан” пришел после изучения ситуации с помощью сети региональных бюро по мониторингу, защите и лоббированию общественных интересов. По его словам, Альянс “Майдан” предлагает политикам, вместо губительной для страны борьбы за абсолютную власть, решить неотложные общественные проблемы: обеспечение равного доступа к правосудию и услугам власти, к качественной медицине и образованию, ликвидировать “рудименты совкового феодализма” в жилищно-коммунальной сфере и отношениях собственности.

“Как и год назад, мы отмечаем, что единственной идеей, которая может объединить Украину, является соблюдение прав людей, а не только политиков”, - отметил В.ГАРБАРЬ.

По словам другого представителя Альянса “Майдан” Анатолия БОНДАРЕНКО, в рамках программы ”Стань эффективным владельцем своего жилья” в трех городах Украины проведены семинары-разъяснения о том, как улучшить услуги, которые предоставляют жилищно-эксплуатационные конторы, как формируются жилищные тарифы и как платить только за те услуги, которые люди реально получают.

В свою очередь, правовой советник “Майдана” Александр СЕВЕРИН отметил, что организация начала реализацию проекта “Доступ к информации и деятельность органов государственной власти”. В рамках проекта актив “Майдан” направил в 24 органа государственной власти 292 согласованных вопроса, которые касались прав и свобод человека, состояния соблюдения законности и правопорядка. По его словам, в 2006 году “лидером” по соблюдению информационного законодательства стало Министерство труда и социальной политики, которое предоставило надлежащие ответы на 86% запросов. Второе и третье место разделили СБУ и Государственный комитет статистики. Генеральная прокуратура предоставила ответы лишь на 10% запросов, но и Министерство здравоохранения не предоставило надлежащего ответа на ни один из направленных запросов.

Представитель Альянса “Майдан” Людмила КОВАЛЬ отметила, что организация также осуществляет мониторинг деятельности Уполномоченного Верховной рады по правам человека, чтобы сделать невозможной политизацию института омбудсмена.

По ее словам, уже можно констатировать, что Секретариат уполномоченного является закрытым и недоступным, в частности, Обмудсмен не проводит прием граждан, заявления принимаются лишь в письменной форме. “Можно сказать, что доступность Омбудсмена довольно ограничена”, - отметила Л.КОВАЛЬ.

“Цель проведения мониторинга заключается в том, чтобы побудить омбудсмена к выполнению ею своих функций и установить гражданский контроль, чтобы не было случаев, как в 2005-2006 году, когда Н.КАРПАЧЕВА, пренебрегая и Конституцией, и законом об омбудсмене вошла в Партию регионов во время избирательной кампании, а затем объединила два мандата”, - сказала Л.КОВАЛЬ.

Программы ВГО Альянс “Майдан” поддерживаются Международным фондом “Возрождение”.