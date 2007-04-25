В мае в Ривненской области состоится Ассамблея лауреатов Национальной премии им. Т.Шевченко

14-18 мая в Ривненской области состоится Ассамблея лауреатов Национальной премии Украины им. Т.Шевченко, на которой планируется создать Академию лауреатов этой премии.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Комитета по Национальной премии Украины им. Т.Шевченко Роман ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, идея проведения форума возникла в среде лауреатов премии им. Т.Шевченко. Его целью является собрать всех лауреатов, как из Украины, возможно, и из-за границы с тем, чтобы “дать оценку тому, что создано большой группой людей, которые являются носителями высшей литературно-художественной награды в Украине, и подумать, как можно использовать в целом для добрых дел творческий потенциал”. Впоследствии эта мысль нашла поддержку у руководства Ривненской области, добавил Р.ЛУБКИВСКИЙ.

Он выразил удовлетворение, что мероприятие будет проходить именно в Ривненской области, поскольку это край с большой литературно-исторической духовной традицией.

“В Ривненской области фигурирует Острожская академия... Здесь очень тонко и деликатно соединяется украинская духовная традиция с традицией общеисторической - от глубины веков, древности до Берестечка, до казачества, до послевоенных событий, Украинской повстанческой армии, а также писателей, которые являются очень важными для украинской литературы – Иван Багряный, Борис Тен”, - сказал Р.ЛУБКИВСКИЙ.

Относительно будущей Академии он сообщил, что это будет “ассоциативное объединение людей по определенным убеждениям, по духовным ориентирам”. Целью ее деятельности является наладить прямую связь с читателями во всех самых отдаленных регионах Украины, нести людям “украинское слово”, способствовать изданию украинских книг и тому подобное, сказал он.

“Если заработает наша структура, мы будем путешествовать не только по близким к Ривненской области краям, а будем искать возможности диалога, контакта со слушателем, читателем и со зрителем и в других местах нашей страны”, - отметил Р.ЛУБКИВСКИЙ.

В свою очередь председатель Ривненской облгосадминистрации Виктор МАТЧУК сообщил, что с точным местом проведения форума руководство области пока определяется. “Это будет точно не только в городе Ривне, то есть перечень тех мест, где планируются мероприятия, кроме Ривне, это еще Острог, Дермань, Дубно, Корець. Окончательный перечень доформировывается”, - сказал он. Губернатор также информировал, что на участие в Ассамблее уже дали согласие более 70 лауреатов, в целом их ожидается около 100 человек - это художники, артисты, скульпторы, архитекторы и другие художники.

По словам В.МАТЧУКА, в обществе сейчас создалась такая ситуация, когда де-факто уже созданы разные элиты – политическая, бизнесовая, но в Украине практически отсутствует культурная, художественная элита, “а нормальное европейское общество без такой элиты не может считать себя полноценным. Учитывая это и была поддержана идея лауреатов”.

Губернатор пообещал создать все условия, при которых на Ривненщине лауреатам Национальной премии им. Т.Шевченко была бы предоставлена возможность собраться и комфортно поработать, пообщаться, провести мастер-классы, круглые столы, дать возможность обменяться мнениями и “быть услышанными людьми, а также самим услышать людей по поводу того, чем они занимаются, и того, что происходит в государстве вообще”.

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