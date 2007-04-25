Экс-депутат Нечипорук заявляет, что помощники руководителей государства препятствуют ему встретиться с Президентом и премьером

Народный депутат Украины III и IV созывов, председатель партии “Народная власть” Владимир НЕЧИПОРУК заявляет, что помощники руководителей государства препятствуют ему встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом В.НЕЧИПОРУК заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Он утверждает, что уже довольно долго пытается встретиться с Президентом и премьер-министром, чтобы обсудить общественно-политические проблемы, но ему это не удается.

“Наша власть страдает своими помощниками”, - сказал В.НЕЧИПОРУК.

Он отметил, что помощники руководителей государства очень избирательно подходят к тому, кого допускать, а кого не допускать к встрече. “Почему мне, народному депутату III-IV созывов, председателю политической партии “Народная власть”, Великому князю Киевскому и всей Руси-Украины не дают встретиться?”, - спрашивает В.НЕЧИПОРУК.