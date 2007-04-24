«ГАК» призывает политиков к публичным отчетам перед народом

Союз общественных организаций «Гражданский актив Киева» призывает политиков к публичным отчетам перед народом.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Год после выборов: «ГАК» подводит итоги”, в которой принял участие лидер фракции “ГАК” В Киевском городском совете Александр ПАБАТ, а также депутаты районных советов столицы от “ГАК”.

А.ПАБАТ отметил, что “ГАК” впервые ввел практику широких публичных отчетов всех своих депутатов перед киевлянами. Он сообщил, что изданы отдельные отчеты о первом годе работы депутатов от «ГАК» в Киевсовете и в каждом из райсоветов города в виде брошюр. По его словам, эти брошюры вместе со спецвыпуском дайджеста «ГАК» - газетой “Год после выборов. Подводим итоги”, можно получить от активистов на улицах, в общественных приемных “ГАК”, которых сейчас в столице действует десять, и в информационных палатках. Кроме того, заказать отчеты можно по телефону горячей линии – 044 455-80-89 и прочитать на сайте по адресу www.gak.kiev.ua.

По убеждению А.ПАБАТА, о своей деятельности должен отчитываться каждый, кто пришел во власть защищать граждан.

“Ни одна политическая сила пока, кроме “ГАК”, не отчитывается. Пользуясь этим случаем, призываем все политические силы отчитаться перед своими избирателями, чтобы каждый понял не только их симпатии, но и реальную их работу”, - сказал А.ПАБАТ.

Возвращаясь к теме собственного отчета, он отметил, что депутаты от «ГАК» шли во власть, имея четкий план действий и предложений, часть из которых уже выполнена. В частности, при содействии «ГАК» зарегистрированы четыре местные инициативы против застройки города, и теперь депутаты Киевсовета будут рассматривать эти дела, учитывая позицию киевлян. Кроме того, по словам А.ПАБАТА, фракция «ГАК» добилась выделения средств на строительство транспортной развязки на Московской площади, настояла на сохранении трех парков (в Голосеевском, Днепровском и Печерском районах). Также депутаты от «ГАК» принимают участие в подготовке проекта «Персональная электронная карточка киевлянина», который упростит процедуру получения всех социальных выплат.

На пресс-конференции А.ПАБАТ также информировал, что уже созданы “Общественные активы” в Донецке, Ирпене, Виннице и Чернигове. На сегодня, по его словам, ведется работа по созданию всеукраинской общественной организации “Гражданский актив”. В то же время, отметил А.ПАБАТ, что касается создания всеукраинской партии “ГАК”, “пока еще рано об этом говорить”. “Таких идей у нас пока еще нет, но если будем что-то строить, то это будет политическая сила нового типа”, - отметил он.

Справка УНИАН. Фракцию “ГАК” в Киевсовете представляют 7 депутатов.

Союз общественный организаций «Гражданский актив Киева» появился 26 июля 2005 года по инициативе депутата Киевсовета Александра ПАБАТА. Среди основателей - социальный центр «Борщаговка», общественные организации «Зелень» и «Стритрейсинг».