Идет погашение задолженности по зарплате
16:19, 25 апреля 2007Последние события
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Луганск, 25 апреля 2007 года. Работникам ХК «Лугансктепловоз» выплачена зарплата за март. По словам финансового директора «Лугансктепловоза» Михаила Наталенко, всем работникам «Лугансктепловоза» заработная плата со всеми начислениями за январь и февраль будет выплачена по согласованному с профсоюзами графику в ближайшее время.
Погашение задолженности перед трудовым коллективом компании и выплата заработной платы за текущий месяц стало возможным благодаря перечислению целевых средств предприятию новым собственником – Брянским машиностроительным заводом.
Игорь Масюченко,
пресс-секретарь ОАО ХК «Лугансктепловоз»
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