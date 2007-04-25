Идет погашение задолженности по зарплате

Луганск, 25 апреля 2007 года. Работникам ХК «Лугансктепловоз» выплачена зарплата за март. По словам финансового директора «Лугансктепловоза» Михаила Наталенко, всем работникам «Лугансктепловоза» заработная плата со всеми начислениями за январь и февраль будет выплачена по согласованному с профсоюзами графику в ближайшее время.

Погашение задолженности перед трудовым коллективом компании и выплата заработной платы за текущий месяц стало возможным благодаря перечислению целевых средств предприятию новым собственником – Брянским машиностроительным заводом.

Игорь Масюченко,

пресс-секретарь ОАО ХК «Лугансктепловоз»

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