Идет погашение задолженности по зарплате

16:19, 25 апреля 2007
Последние события
0

Луганск, 25 апреля 2007 года.   Работникам ХК «Лугансктепловоз» выплачена зарплата за март. По словам  финансового  директора «Лугансктепловоза» Михаила Наталенко,  всем работникам «Лугансктепловоза» заработная плата  со всеми начислениями за январь и февраль   будет выплачена по согласованному с профсоюзами графику в ближайшее время.

 Погашение задолженности перед трудовым коллективом компании и выплата заработной платы за текущий месяц  стало возможным благодаря  перечислению целевых средств предприятию  новым собственником – Брянским машиностроительным заводом. 

Игорь Масюченко,

пресс-секретарь ОАО ХК «Лугансктепловоз»

(0642) 52-72-69

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter