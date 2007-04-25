Редактор днепропетровской газеты подозревает Партию регионов в осуществлении давления на ее семью с целью завладения изданием

Главный редактор днепропетровской газеты “Лица” Елена ГАРАГУЦ подозревает Партию регионов в осуществлении давления на ее семью с целью завладения газетой и изменения ее редакционной политики.

Об этом Е.ГАРАГУЦ заявила на пресс-конференции в УНИАН.

Она рассказала, что 22 января этого года прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело якобы по факту “вымогательства взятки” должностными лицами ООО “Днепрвагонремстрой”. Одним из должностных лиц был отец Е.ГАРАГУЦ.

Главный редактор сообщила, что 26 февраля руководители Днепропетровской областной организации Партии регионов Олег ЦАРЕВ и Алексей ТИШКИН предложили ей продать газету “Лица”. Она отказала “регионалам”. После этого, утверждает Е.ГАРАГУЦ, они проявили “заинтересованность” проблемами ее отца, что она восприняла как “нескрываемую попытку шантажа. “Это можно объяснить только одним - дело моего отца пытаются использовать для давления на меня как редактора газеты, которая является одной из влиятельных газет в Днепропетровской области, чтобы я согласилась уступить права на газету”, - сказала она.

Е.ГАРАГУЦ отметила, что не хотела обнародовать факты давления, поскольку, несмотря на манипуляции по делу, была уверена в сильной правовой позиции защиты отца. В то же время, по ее словам, 18 апреля этого года официальный представитель прокуратуры Днепропетровской области Роман СОСКОВ заявил, что публикации в газете “Лица” и заявления организации “Гражданский актив Днепра”, одним из основателей которой является Е.ГАРАГУЦ, о злоупотреблениях прокуратуры в сфере землепользования и строительства якобы мотивированы возбуждением уголовного дела против отца Е.ГАРАГУЦ. Она считает это заявление усилением давления на нее как редактора газеты с целью изменения редакционной политики.

19 апреля О.ЦАРЕВ опроверг информацию о том, что предлагал Е.ГАРАГУЦ приобрести газету “Лица” и факт встречи с Е.ГАРАГУЦ, рассказали участники пресс-конференции.

Как отметил на пресс-конференции координатор “Гражданского актива Днепра” Андрей ДЕНИСЕНКО, отказ О.ЦАРЕВА признать факт встречи лишь усиливает подозрения в тому, что уголовное дело, возбужденное против отца Е.ГАРАГУЦ, используется с целью давления. “Мы не исключаем даже того момента, что оно могло быть инспирировано с самого начала по заказу Партии регионов”, - сказал он.

Е.ГАРАГУЦ сообщила, что имеет информацию о возможном усилении давления на газету “Лица” через “родственника главного редактора”. “Судя по всему, сейчас будет ускорено выдвижение обвинений моему отцу”, - добавила она.