Пока Украина собирается идти в Европу, Европа пришла в Украину

В то время как руководство страны декларирует курс на рыночную экономику, западные ценности и обещает золотые горы иностранным инвесторам, успешным бизнесом в Украине могут похвастать немногие компании с иностранным капиталом. Одной из таких компаний является голландский медиахолдинг Telegraaf Media Group (TMG). Это независимая мультимедийная группа c более чем столетней историей. В основу философии TMG положен принцип главенства информации. Этот же принцип компания пропагандирует и в Украине.

Telegraaf Media Ukraine и ее дочерняя компания Telegraaf Magazines Ukraine официально вышли на издательский рынок Украины весной 2005 г., приобретя пять популярных журналов, издававшихся ранее CPL Group. В настоящее время немалый список издаваемых журналов представлен следующими изданиями: Domus Design (интерьер и дизайн), Panorama (бортовой журнал МАУ), What’s On (городской еженедельник), «Майстер» (журнал «Своими руками»), Gourmet Guide (путеводитель по ресторанам), «Любимая» (женский глянцевый журнал), Glance (журнал о звездах и светской жизни).

Однако наиболее необычное, перспективное и динамичное направление деятельности компании воплощает именно газета «Обзор». С одной стороны, цель издания достаточно обычна — предоставить читателю актуальную, объективную и полезную информацию. Но есть и изюминка: концепция «Обзора» основана на опыте ведущих западных изданий, которые завоевали лидирующие позиции в более чем 10 странах мира.

Что это означает? Газета абсолютно бесплатна! При чем это не приевшийся бумажный мусор рекламного свойства, а настоящая серьезная газета с актуальной и объективной информацией. Хочется отметить, что бесплатные газеты являются наиболее популярным источником получения новостей у жителей Западной Европы: более 50% читателей во Франции, Голландии, Дании, Италии и Испании отдают предпочтение утренним бесплатным изданиям. Чем украинцы хуже?

«Обзор» не нужно специально искать — к вашим услугам крупнейшая в Киеве сеть дистрибуции. Теперь не нужно тратить время на просмотр утренних новостей — достаточно по пути на работу (на каждом крупном перекрестке или возле станций метро) взять газету у промоутеров, которых легко узнать по одежде с символикой «Обзора», и потратить некоторое время на чтение новостей. Издатели «Обзора» поставили перед собой непростую задачу: изменить предвзятое отношение к бесплатным изданиям, доказав, что бесплатная газета — это источник объективной и полезной информации. Иностранный капитал выгодно отличается от ставших привычными «карманных» газет той или иной финансовой группы. «Обзор» в подаче информации не зависит от украинской конъюнктуры и разноцветных политических сил.

Издание ориентировано на более чем 200-тысячную аудиторию читателей — ярких представителей наиболее динамичного поколения (25–45 лет), для которых актуален новостной коктейль из тематических рубрик: карьера и образование, телекоммуникации, спорт, путешествия, здоровье, стиль жизни.

Готовится к запуску интернет-версия газеты «Обзор», которая станет больше чем просто источником информации (детали сюрприза издатели пока не раскрывают). Для людей, которые ведут активный образ жизни и ощущают нехватку времени, обновленная газета станет просто находкой. С 16 апреля газета изменила формат и выходит пять раз в неделю. Обновленный «Обзор» подтверждает истинность девиза издания «Вовремя о важном!» и позволяет киевлянам взглянуть на мир другими глазами.

В дальнейших планах холдинга в 2007–2008 гг. Telegraaf Media Ukraine — активно заняться дополнительными видами медиа, формируя мультимедийную компанию в Украине, аналогичную головному офису в Голландии. Продвигаясь этим путем, компания намерена предложить своим клиентам, партнерам и читателям широкий спектр новых интересных продуктов.