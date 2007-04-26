100 ведущих вузов получили бесплатную годовую подписку на журнал “Телекритика”

OTP Bank и журнал “Телекритика” основали программу сотрудничества по поддержке студенческих инициатив и информированности журналистов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила шеф-редактор “Телекритики” Наталия ЛИГАЧЕВА.

В рамках данной программы OTP Bank оформляет годовую подписку для 100 ведущих национальных и государственных высших учебных заведений Украины на журнал “Телекритика”, который является профессиональным изданием об отечественных масс-медиа.

“Мы имеем уникальный прецедент поддержки коммерческой структурой некоммерческого отечественного отраслевого издания и его молодых читателей, и не в виде спонсорства, а в качестве социального проекта”, – сказала Н.ЛИГАЧЕВА.