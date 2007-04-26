В 12.00 с Днепровской набережной в Киеве стартовал автопробег, посвященный годовщине Чернобыля

Сегодня, в 21-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС в рамках акции «Украина, я за тебя!» в 12 часов с Днепровской набережной стартовал благотворительный автопробег по центральным улицам Киева, организованный автомобильным сообществом Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из организаторов акции Валерий МИРОЧНИК.

Цель проекта, по его словам, привлечение внимания к последствиям Чернобыльской катастрофы, особенно к увеличению онкозаболеваний, а также сбор денег на закупку диагностического оборудования для цитологической лаборатории Института онкологии АМН Украины (в частности, микроскопа Olympus BX 41 для диагностики раковых заболеваний).

Как отметил В.МИРОЧНИК, предусматривается собрать около 400 тыс. грн., на сегодня уже поступило 4% от этой суммы.

По словам организаторов, автопробег, в который будут привлечены около 100 автомобилей, пройдет по маршруту Днепровская набережная – Европейская площадь – Крещатик – ул. Чернобыльская, где участники автопробега возложат цветы к памятнику жертвам катастрофы на ЧАЭС и почтят память погибших минутой молчания.

Как сообщил В.МИРОЧНИК, сигналом для старта автопробега прозвучит песня на радио «Европа FM» «Синий атом», специально написанная к годовщине Чернобыля на музыку к песне «Another Break In The Wall» группы «Pink Floyd».

Организаторы акции отметили, что разрешение на использование интеллектуальной собственности бесплатно получено от лидера группы «Pink Floyd» Рождена УОТЕРСА.