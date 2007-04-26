Литвин уверен, что выборы приведут к смене политической элиты

Лидер Народной партии, экс-председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН уверен, что досрочные выборы приведут к смене политической элиты Украины.

Такое мнение В.ЛИТВИН высказал сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«Я думаю, что в результате выборов все-таки изменится политическая элита. А если будут выборы по открытым спискам и у нас в наличии будет 450 округов, то политическая элита в лице народных депутатов изменится кардинально. Ведь в каждом округе люди будут смотреть на партию и на представителя партии. Тогда можно будет говорить и о возобновлении доверия к власти», - сказал В.ЛИТВИН.

Вместе с тем, экс-председатель ВР считает, что в результате досрочных выборов усложнится процесс формирования коалиции в парламенте, а также взаимоотношения парламента с Кабинетом министров. По его словам, в парламенте после выборов «будет много личностей, людей, которые будут отстаивать свою позицию». «Но здесь есть и позитив: тогда мы сможем сказать о восстановлении парламентаризма в Украине», - добавил он.

В.ЛИТВИН также не видит проблемы с финансированием досрочных выборов. «Давайте посчитаем – треть сразу возвратится в бюджет, 130 миллионов (гривен) предусмотрено в этом году на финансирование политических парламентских партий. Давайте эти деньги направим – вот вам и выборы», - пояснил лидер Народной партии.