Владельцы мотоциклов в знак протеста против игнорирования их прав совершают путешествие на оснащенной двигателем ванне

В знак протеста против игнорирования прав владельцев мотоциклов и скутеров другими участниками дорожного движения группа мотоциклистов совершает тысячекилометровое путешествие на оснащенной двигателем ванне.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН мотопутешественник Роман БИЛЫК, который и управляет ванной, с каждым годом в Украине все больше людей выбирает для своего передвижения двухколесный транспорт: мотоциклы, мопеды, мотороллеры. Однако, по его словам, количество дорожно-транспортных происшествий с участием владельцев этих транспортных средств растет, в первую очередь, из-за того, что «их довольно часто не замечают на дороге или совсем не признают как участников дорожного движения».

По словам Р.БИЛЫКА, именно поэтому в знак протеста и для привлечения внимания всех участников дорожного движения возникла идея проехаться на обычной ванне, которая оснащена колесами и двигателем, из Одессы в Киев и обратно.

Как отметил Р.БИЛЫК, это так называемое транспортное средство способно развивать скорость до 40 км в час.

Что касается непосредственно путешествия из Одессы в Киев, то, по словам Р.БИЛЫКА, довольно часто это «транспортное средство» вызывает удивление у участников дорожного движения и из-за своей малой скорости по сравнению с другими транспортными средствами иногда создает неудобства на дороге, однако сотрудники ГАИ, узнав о цели акции, лояльно отнеслись к ее участникам.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции начальник Центра общественных связей Госдепартамента автоинспекции МВД Украины Геннадий ГРЕБНЁВ отметил, что эта акция происходит в неделю, когда во всем мире проходит акция безопасности дорожного движения под эгидой ООН. По его словам, ГАИ поддерживает такую акцию, «хоть она и носит такой неординарный характер».

Со своей стороны представитель Книги рекордов Украины Игорь ПИДЧИБИЙ отметил, что, несмотря на то, что эта акция «не совсем тянет на достижение», но она будет зарегистрирована в книге.

По словам Р.БИЛЫКА, он и группа сопровождения намерены отправиться из Киева обратно в Одессу в субботу утром.