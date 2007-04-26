В Украине инвалидность по зрению составляет 12,5-22%

В Украине за последние 10 лет в 3,5-4 раза увеличилось количество лиц, которые ежегодно признаются инвалидами, при этом инвалидность по зрению составляет 12,5-22%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Харьковского государственного медицинского университета Павел БЕЗДИТКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам П.БЕЗДИТКО, основной причиной ухудшения зрения у пожилых людей становится возрастная макулярная дегенерация. «В Западной Европе и США примерно 50% слепоты вызывает макулярная дистрофия. В настоящее время в Европе насчитывает 18,5 миллионов пациентов со склеротической дистрофией», - сказал он.

Доктор медицинских наук уточнил, что возрастная макулярная дистрофия является заболеванием, которое характеризуется постепенным снижением зрения и нарушением качества зрительной функции. П.БЕЗДИТКО считает, что в результате старения населения это заболевание становится одной из серьезных медицинских и социальных проблем.

«При дегенерации макулы сначала появляется повышенная чувствительность к свету, потом затуманивание зрения, нарушение контура окружающих предметов. Со временем развивается более выраженное ухудшение центрального зрения, что вызывает сложности при чтении: в центре поля зрения появляется пятно с размытыми контурами. На поздних стадиях заболевания человек уже не может различать черты внешности собеседника. Всё, что он видит - это грубые контуры и контрасты освещения, а со временем может наступить полная слепота», - пояснил он.

Офтальмолог рекомендует использовать для профилактики этого заболевания препарат компании Bausch&Lomb «Окювайт-Лютеин», который содержит антиоксиданты, витамины и минералы. Он подчеркнул, что этот препарат не имеет противопоказаний и побочных эффектов. По его словам, этот препарат используется как фоновая терапия при лечении катаракты, глаукомы, близорукости, дистрофии сетчатой оболочки глаза. «Главное, что этот препарат можно назначать и людям, которые болеют сахарным диабетом», - подчеркнул П.БЕЗДИТКО.

Вместе с тем он посоветовал пациентам приступать к приему препарата «Окювайт-Лютеин» только после консультации с лечащим врачом.