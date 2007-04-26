В Украине количество наркозависимых, которые находятся на учете, превышает 150 тыс. человек

В Украине количество наркозависимых, находящихся на учете, составляет свыше 154 тысяч человек.

Такие данные сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал руководитель проекта TACIS IBPP «Учеба во имя жизни» для реабилитации лиц с зависимостью от психоактивных веществ Роман ЛИЩУК, отметив при этом, что реальная цифра наркозависимых далеко превышает учетную.

По его словам, проект "Учеба во имя жизни" ставит целью разработать модель социальной и профессиональной реинтеграции лиц с зависимостью и внедрять ее в жизнь.

Р.ЛИЩУК отметил, что на сегодня за помощью в центр социальной реинтеграции, где внедрялся проект "Учеба во имя жизни", обратились 62 человека , 16 из которых прошли программу, а 13 трудоустроились.

В свою очередь, менеджер проекта Вера АКСЕНОВА отметила, что проект "Учеба во имя жизни" не только помогает наркозависимым лицам психологически разобраться со своими проблемами, но и способствует профессиональной реабилитации и возврату к полноценной жизни.

По ее словам, в рамках проекта применяются тренинги, направленные на развитие концентрации внимания, памяти, мышления; на определение желаемой специальности; на оценку способностей человека. Кроме того, функционирует компьютерный класс, группа психологической поддержки, индивидуальное консультирование. Тренинг по эрготерапии направлен в поддержку выздоровления и приобретения новых компетенций;

Проект “Учеба во имя жизни” реализуется Internationaler Bund (Лейпциг, Германия) и Всеукраинской молодежной общественной организацией «Молодежь против преступности и наркомании» при финансовой поддержке Европейского Союза.