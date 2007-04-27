Дата-центр ВОЛЯ наращивает парк серверов вместе с Entry

27 апреля 2007 г. Киев. Дата-центр компании ВОЛЯ и компания Entry выработали совместную программу наращивания вычислительных мощностей для обеспечения потребностей крупных интернет-проектов. Пользователи новых тарифных планов Дата-центра ВОЛЯ могут получить совершенно уникальные для украинского рынка хостинга серверов условия аренды современного мощного сервера на платформе AMD Opteron Dual-Core или Intel Core 2 Duo, а также увеличенные объемы предоставляемого трафика. Объемы зарубежного трафика, включенные в этот тариф, в настоящее время не имеют аналогов по соотношению цена/объем на рынке Украины.

«Наши клиенты – это, в первую очередь, Интернет-проекты высокой посещаемости. Популярные публичные ресурсы требуют соответствующей инфраструктуры, поэтому в наши задачи входит как обеспечение высокой скорости, так и предоставление непрерывного доступа к контенту. Исходя из этих потребностей, мы разработали новое предложение: мощный сервер с неограниченным исходящим зарубежным трафиком по оптимальной цене”, — отметил Алексей Акулов, руководитель Дата-центра ВОЛЯ.

Сергей Калинин, директор Entry, подчеркнул, что для коммерческого центра обработки данных, растущего за счет прибыли от операционной деятельности, техническая политика должна обеспечивать преемственность и предсказуемость бизнеса: - “Платформы и компоненты могут быть разными, более важными являются соответствие серверов задачам и наша способность как поставщика обеспечивать растущие запросы. Серверы Entry отвечают предъявляемым требованиям по габаритам, тепловыделению, отказоустойчивости. К тому же мы в состоянии оперативно реагировать на пожелания заказчика”.

Дата-центр ВОЛЯ — подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сolocation/колокейшн, выделенный сервер), размещение сервера на специально оборудованной технической площадке и подключение его к сети Интернет.

Компания Entry поставляет оборудование для обслуживания ресурсоемких задач: серверы, рабочие станции, дисковые массивы. Entry разделяет идею модульного подхода к построению информационных систем предприятий и придерживается модели глубокой специализации, позволяющей оптимизировать структуру серверного парка под целевые приложения.

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