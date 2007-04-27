Команда «Укрэксимбанка» представляла Украину в финале соревнования по стратегическому менеджменту Global Management Challenger

Команда менеджеров «Укрэксимбанка» представляла Украину в международной финальной части соревнования по стратегическому менеджменту Global Management Challenger.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила исполнительный директор GMC Украина Анна ДЕГТЯРЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, финальная часть соревнований состоялась 24-25 апреля в Макао (Китай), команда «Укрэксимбанка» была первой командой из стран СНГ, которая принимала в нем участие.

Справка УНИАН. Соревнование Global Management Challenge было основано в Португалии профессором португальской школы бизнеса Луисом Алвесом Костой в 1980 году.

Основой Соревнования Global Management Challenge (GMC) является компьютерная бизнес-симуляция по стратегическому менеджменту, которая отражает финансовую модель деятельности компании - производителя международного масштаба.