Молодежь провела пикет для привлечения внимания к рейдерскому захвату «Киевтрактородетали»

Сегодня Общественный комитет «Молодежь против рейдерства» провел пикет - «Защитим наших родителей» для привлечения внимания общественности к ситуации, которая сложилась вокруг коллективного предприятия «Киевтрактородеталь».

Как заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава ОК «Молодежь против рейдерства» Константин ЧЕРНЕНКО, в последнее время было несколько попыток захватить КП «Киевтрактородеталь», в частности, попытка захвата 23 января 2007 года.

К.ЧЕРНЕНКО не назвал силы, которые пытаются захватить предприятие, однако не исключил, что «эти люди хотят завладеть землей», на которой находится завод - 34 га земли.

«Наша цель - сохранить предприятие работающим», - подчеркнул К.ЧЕРНЕНКО.

В ходе пикета молодежь, родители которой работают на КП «Киевтрактородеталь», и которая организовала ОК «Молодежь против рейдерства», потребовала прекратить рейдерские атаки на стабильно работающее предприятие.

Общественный комитет обратился к правоохранительным органам с призывом вмешаться в ситуацию.

Как заявил К.ЧЕРНЕНКО, комитет «готов перейти к более радикальным действиям в случае очередных попыток захватить предприятие».

Справка УНИАН. КП «Киевтрактородеталь» производит детали и комплектующие для сельхозтехники.

Около 85% продукции экспортируется преимущественно в Германию.