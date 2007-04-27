Украинская интеллигенция считает единственным выходом из политического кризиса в государстве досрочные выборы

Украинская интеллигенция считает, что единственным выходом из политического кризиса в государстве являются досрочные выборы.

Об этом заявила на пресс-конференции в УНИАН президент Национальной ассоциации украинистов, академик НАН Украины Анна СКРИПНИК.

Также об этом идет речь и в распространенном на пресс-конференции заявлении Национальной ассоциации украинистов, Конгресса украинской интеллигенции, Всеукраинского общества "Просвита", Общества "Украина-Мир", Общественной культурно-образовательной организации и творческого союза.

В заявлении выражается обеспокоенность по поводу затяжного политического кризиса, вызванного противостоянием политических элит, борьбой “властных олигархических кланов” за свои экономические интересы.

Представители интеллигенции отмечают, что коалиционное большинство и созданное ею правительство неоднократно “безответственно нарушали договоренности, задекларированные в Универсале единства, пытаясь изменить внешнеполитический курс государства, разыгрывая языковую карту, угрожая ликвидацией института Президента". На фоне дальнейшего обнищания населения действующая власть ввела многократный рост тарифов на коммунальные платежи, допустила противоправное "разбазаривание" коммунальной городской собственности и использование властных привилегий для самообогащения средствами всего народа. Коалиционные фракции Верховной Рады, вместо реализации предвыборных обещаний "улучшения жизни народа уже сегодня", прибегли к неконституционным способам фактической узурпации власти путем нарушения конституционных норм относительно формирования коалиции и искажения таким образом настоящих результатов народного волеизъявления, перетягивание на себя и правительство полномочий Президента, гарантированных ему Конституцией”.

По мнению авторов заявления, все это привело к игнорированию конституционного принципа народного суверенитета, создало прямую угрозу конституционному строю и безопасности государства. Поэтому, убеждены они, указы Президента о досрочных парламентских выборах являются адекватной попыткой защитить Конституцию и территориальную целостность государства, гарантировать безопасность и благосостояние ее гражданам.

“Мы поддерживаем решение Президента и считаем, что только сам народ путем волеизъявления на выборах даст ответ на политические вызовы времени”, - отмечается в заявлении.

“Призываем все государственные политические силы, действующее правительство, оппозицию и коалиционное большинство Верховной Рады искать как правовые, так и политические пути преодоления политического кризиса в стране. На наш взгляд, выход сегодня один - идти на досрочные выборы. Считаем, что только перевыборы с открытыми списками и новый неолигархический состав Верховной Рады вернут нравственность в политику, ответственность депутатов и правительственных чиновников перед народом, прекратят разворовывание национальных богатств и ресурсов, обеспечат духовное возрождение нации”, - считают украинские интеллигенты.

Документ подписали, среди других, председатель Общества "Украина-Мир" Иван ДРАЧ, президент Международной ассоциации украинистов, академик НАН Украины Я.ЯЦКИВ, академик НАН Украины Иван ДЗЮБА, председатель Всеукраинского общества "Просвита" Павел МОВЧАН, председатель Украинского фонда культуры, академик НАН Украины Борис ОЛИЙНЫК, руководитель Института национальной политики, академик НАН Украины Игорь ЮХНОВСКИЙ, директор Института литературы им. Т. Г.Шевченко НАН Украины, академик НАН Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ, народный артист Украины Тарас ПЕТРИНЕНКО.

Известный кинорежиссер Юрий ИЛЬЕНКО высказал мнение что Украина сегодня переживает “момент большого революционного ренессанса”. Он назвал ситуацию позитивной, поскольку она, по его мнению, приведет к передаче народу реальной власти. Ю.ИЛЬЕНКО убежден, что через выборы необходимо осуществить своеобразную люстрацию политиков: “необходимо передать люстрацию избирателю... чтобы он не избирал олигархов, тех, кто себя запятнал...”.

Т.ПЕТРИНЕНКО, в свою очередь, высказал опасение, что Украина может утратить независимость, если тянуть с выборами. Он считает, что даже если выборы многого не изменят, их все равно необходимо проводить – “перед тем, как лечить больного, нужно стабилизировать его состояние”, а это, по его мнению, могут сделать выборы.

Участники пресс-конференции также высказывали мнение, что кризис начался с внесения изменений в Конституцию в 2004 году. Поэтому большинство присутствовавших высказалось за необходимость внесения изменений в Основной Закон.

В частности, Иван ЗАЕЦ предложил внести изменения в Конституцию, разрешив Президенту брать на себя ответственность и распускать парламент по политическим основаниям.