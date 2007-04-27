Жовтяк обратится в исполнительную службу с целью принудительного исполнения решения суда о восстановлении его в должности председателя ОГА

Председатель Киевской городской организации Украинской народной партии Евгений ЖОВТЯК намерен обратиться в Государственную исполнительную службу с целью принудительного исполнения решения суда о восстановлении его в должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Об этом Е.ЖОВТЯК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“После указа Президента стало понятно, что добровольного исполнения решения суда не будет, следовательно я буду обращаться в суд за выдачей исполнительного листа и возбуждать процедуру принудительного исполнения решения суда”, - сказал он.

Е.ЖОВТЯК считает, что на сегодняшний день не выполнено решение суда о его восстановлении в должности губернатора. “Если вы посмотрите указ Президента, то ни одного слова об исполнении решения Киево-Святошинского районного суда нет, следовательно я утверждаю, что решение не исполнено”, - сказал он.

Е.ЖОВТЯК выразил убеждение, что никаких оснований для его освобождения от этой должности нет. “Если бы был установлен хотя бы один факт нарушения законодательства Украины, то, очевидно, что он всплыл бы в одном из четырех судов”, - сказал он.

Е.ЖОВТЯК также сообщил, что на прошлой неделе встречался с заместителем главы Секретариата Президента Виктором БОНДАРЕМ, который предложил ему написать заявление об увольнении по собственному желанию в обмен на “широкие перспективы”. По словам Е.ЖОВТЯКА, на эти предложения он ответил, что не может допустить нарушения Конституции Украины, то есть сначала необходимо исполнить решение суда путем восстановления его в должности, а после этого можно говорить о следующих шагах. “Без встречи с Президентом вообще не может быть и речи о написании каких-либо заявлений об увольнении или об отставке”, - считает Е.ЖОВТЯК.

Он убежден, что настоящие причины его увольнения лежат в “плоскости земельных отношений в Киевской области”.

Как сообщал УНИАН, Е.ЖОВТЯК возглавлял Киевскую областную государственную администрацию с февраля 2005 года по май 2006 года. 24 мая 2006 года Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом освободил Е.ЖОВТЯКА от этой должности. Считая свое увольнение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд.

13 марта 2007 года Верховный Суд Украины после завершения длительной судебной процедуры оставил в силе решения низших судебных инстанций (в том числе и Киево-Святошинского райсуда), которыми Е.ЖОВТЯК был восстановлен в должности. ВСУ пришел к заключению, что при освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности губернатора Президент нарушил ст.19 Конституции Украины, Закон “О местных государственных администрациях” (ст.9) и Закон “О государственной службе” (ст.30).

26 апреля Президент подписал указ, которым восстановил Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской областной государственной администрации и сразу же уволил.

Как отмечается в указе, “в связи с постановлением коллегии судей Судебной палаты по административным делам Верховного Суда Украины от 13 марта 2007 года (увольнение истца с публичной службы осуществлено без указания правовых оснований) восстановить ЖОВТЯКА Евгения Дмитриевича в должности председателя Киевской областной государственной администрации”.

В то же время, “с учетом указанного постановления (относительно обоснования существующих правовых оснований прекращения публичной службы) и руководствуясь пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины “О местных государственных администрациях”, Президент освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской ОГА “за нарушение им законов Украины”.

Сегодня, 27 апреля, заместитель председателя Секретариата Президента Игорь ПУКШИН заявил, что В.ЮЩЕНКО во второй раз освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации, добавив мотивацию этого решения.

И.ПУКШИН напомнил, что Верховный Суд ранее удовлетворил жалобу Е.ЖОВТЯКА на освобождение от должности председателя ОГА, поскольку тогда в указе не была указана мотивация этого решения.

Теперь, по словам И.ПУКШИНА, первым пунктом нового указа Е.ЖОВТЯК восстановлен в должности киевского губернатора, а вторым пунктом – освобожден от должности за нарушение законов. «Таким образом, Президент Украины во исполнение судебных решений изменил дату и основания увольнения Евгения ЖОВТЯКА», - сказал И.ПУКШИН.

Отвечая на вопрос журналистов, И.ПУКШИН также добавил, что в случае, если Е.ЖОВТЯК захочет снова обжаловать указ Президента о его увольнении, то «мы встретимся с ним в суде».