В Киеве 19 мая впервые пройдет региональный конкурс Международного фестиваля юмора «Москва-Ялта-транзит-2007»

19 мая в Киеве впервые состоится региональный конкурс Международного фестиваля юмора и эстрадного искусства «Москва-Ялта-транзит-2007».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН 26 апреля сообщил сопредседатель конкурса Владимир ДАНИЛЕЦ.

Другой сопредседатель конкурса-фестиваля Владимир МОИСЕЕНКО отметил, что главной целью Фестиваля юмора и эстрадного искусства «Москва-Ялта-транзит-2007», которую они перед собой ставят, - «является сохранение и развитие лучших традиций жанра юмора и сатиры в странах зарубежья ближнего и дальнего».

Юморист В.ДАНИЛЕЦ выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией с юмором сейчас на эстраде.

«К сожалению, сейчас на эстраде сложилась ситуация, когда артисты вынуждены в буквальном смысле звать на помощь, поскольку некому писать шутки для эстрады. Новые «тарапуньки» и «штепсели» не появляются, их надо разыскивать», - отмечает В.ДАНИЛЕЦ.

К участию в фестивале приглашаются исполнители и творческие коллективы, работающие в следующих жанрах: разговорный, музыкальный, оригинальный, вокальный. Возраст участников - 14-50 лет. Заявки необходимо подать не позже 14 мая 2007 года. Организаторы также отмечают, что участие в конкурсе – бесплатное.

Как отмечалось на пресс-конференции, “из года в год четверо суток юмора и хорошего настроения дает фестиваль в Ялте. 2007 год не станет исключением”. “Именно Ялта является конечной остановкой, куда мечтает добраться каждый из участников региональных конкурсов. Кто окажется самым сильным среди молодых исполнителей Украины и попадет в Ялту, станет известно 19 мая в концерт-холле «Allegro», отметили участники конференции.