С 1 по 6 мая в Моршине состоится V Международный турнир по боксу среди кадетов “Кубок Карпат”

С 1 по 6 мая в городе Моршин Львовской области состоится V Международный турнир по боксу среди кадетов “Кубок Карпат”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил соорганизатор турнира, генеральный директор IDS Group (ТМ «Моршинская») Николай КМИТЬ.

Моршинский “Кубок Карпат” проводится ежегодно, начиная с 2003 года. Главной задачей турнира является повышение спортивного мастерства членов сборной команды Украины и выведение на высокий уровень молодых боксеров. В настоящее время “Кубок Карпат” имеет статус международного турнира категории “А” и внесен в официальный календарь Европейской ассоциации любительского бокса.

В нынешнем турнире примут участие представители 19 стран мира.