В Киеве жители Подола протестуют против строительства армянской церкви на территории сквера
Территориальная община Подольского района Киева протестует против строительства армянской церкви на территории сквера на площади «Красная Пресня».
Территориальная община Подольского района Киева протестует против строительства армянской церкви на территории сквера на площади «Красная Пресня».
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили уполномоченные представители территориальной общины Подола.
По словам юриста и жителя Подола Валентина САХНОВСКОГО, в 2004 году Киевский городской совет принял решение о предоставлении Украинской епархии Армянской апостольской церкви в аренду на 15 лет земельного участка на территории сквера по ул. Константиновской, 28-30 для строительства церкви. Он считает это решение незаконным, поскольку территория сквера относится к особо ценным землям и не может быть использована под застройку. По мнению В.САХНОВСКОГО, «под эгидой церкви будет распродаваться земля с коммерческой целью».
По данным вице-президента Киевской организации Национального союза архитекторов Украины Георгия ДУХОВИЧНОГО, в проекте, кроме церкви, предусмотрено строительство 4-этажного офисного центра с подземным паркингом и ограждение всей территории. Однако в Генеральном плане Киева с 70-х годов XX века территория сквера относится к рекреационной зоне, и чтобы лишить ее этого статуса, необходимо внести изменения в генплан, чего сделано не было. К тому же, по его словам, ранее речь шла о строительстве городской церкви на территории сквера, без надворных построек и ограждений.
Как сообщил В.САХНОВСКИЙ, в апреле 2006 года застройщики установили ограждение и спилили восемь 45-летних голубых елей, стоимость каждой из которых, по оценкам жителей Подола, составляет 5 тыс. долларов.
В марте 2007 года жители Подола на общественных слушаниях не дали соглашение на застройку сквера и подали в суд. Несмотря на запрет суда на проведение любых работ по подготовке к строительству, ночью 22 апреля неизвестными была установлена бытовка «с признаками культового сооружения (купол и крест)», отметил В.САХНОВСКИЙ.
По словам участников пресс-конференции, сейчас представители армянской церкви «провоцируют защитников сквера» и обвиняют их в вандализме, однако жители Подола подчеркивают, что речь не идет о межконфессионном и межнациональном конфликте.
По мнению местного жителя Георгия ФАЛЬКО, «строить там категорически нельзя», поскольку постройка может привести к разрушению линии метро, которая пролегает под сквером.
Территориальная община Подола, которая собрала подписи 3,5 тысячи жителей района, обратилась к местным властям с требованием отменить решение Киевского горсовета об аренде территории сквера, обеспечить правовой режим сквера как охраняемой территории, предоставить площадь для строительства церкви в другом месте.
По мнению жителя Подола Алексея ХАВРАТЕНКО, церковь можно было бы перенести на жилой массив Позняки.