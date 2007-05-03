Медиа-эксперты отмечают рост негативных тенденций в сфере свободы слова

Негативных тенденций в сфере свободы слова в 2006 году стало больше, чем в 2005.

Об этом сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Института массовой информации (ИМИ) Виктория СЮМАР, ссылаясь на данные мониторинга свободы слова и анализа ситуации в информационной сфере за 2006 год, проведенного ИМИ и Независимым медиа-профсоюзом.

По ее словам, количество конфликтов между прессой и властью в прошлом году увеличилось.

Она отметила, что наиболее критическими в 2006 году были март и август. Это объясняется избирательной парламентской кампанией, во время которой рост конфликтности естественный послевыборным политическим кризисом, который закончился в августе назначением Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром страны.

В.СЮМАР отметила, что если в 2005 году случаев избиения, нападений и запугиваний журналистов, связанных с их профессиональной деятельностью, было 16, то в 2006 - 29 случаев.

Случаев препятствия выполнению обязанностей и цензуры в 2005 было 14, в 2006 - 31 случай.

Кроме того, серьезно возросло количество судебных исков. Показатель роста более чем в два раза, сказала В.СЮМАР.

Как свидетельствуют результаты мониторинга, тревожной тенденцией является отсутствие любого правового реагирования на дела избиения, нападений и запугиваний журналистов. Дела по таким фактам или не возбуждаются, или следственные действия не дают никакого результата.

На сегодня в СМИ остается несколько проблем, в частности, создание системы общественного вещания, без которых информационная сфера не может двигаться путем демократии. Также в стране необходимо разработать действенную концепцию разгосударствления и на ее основе принять соответствующий законопроект. В результате - из состава учредителей должны выйти органы власти.

В.СЮМАР также отметила позитивные тенденции, в частности, не было убийств журналистов и арестов на территории Украины.

Кроме того, сохранялась относительно независимая редакционная политика в большинстве центральных украинских медиа, в результате чего украинское общество имело возможность получать сбалансированную информацию.

В свою очередь председатель Независимого медиа-профсоюза Сергей ГУЗЬ отметил, что по данным экспертного исследования, проведенного в этом году среди самих журналистов в Киеве, Донецке и Львове относительно давления на журналистов и доступа к информации, 85% журналистов убеждены в существовании цензуры в Украине. При этом 77% из них лично сталкивались с цензурой, сказал С.ГУЗЬ.