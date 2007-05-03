В Киеве презентована международная Конвенция по правам инвалидов

Сегодня в Киеве была презентована международная Конвенция по правам инвалидов, которая была принята 13 декабря 2006 года Генеральной Ассамблеей ООН, а 30 марта 2007 года она стала открытой для подписания и ратификации всеми заинтересованными в ней странами.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя парламентского комитета по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов, председатель Национальной ассамблеи инвалидов Украины Валерий СУШКЕВИЧ, этот документ стал обобщающим и направлен на защиту прав людей с различными формами физических возможностей, которых сегодня на планете насчитывается почти 650 миллионов и их права до сих пор не были закреплены в едином международно-правовом документе.

По его словам, Конвенция состоит из 50 статей, направленных на обеспечение права на труд, охрану здоровья, доступа к правосудию, личной неприкосновенности, свободы передвижения, полное участие в жизни общества и тому подобное.

Как отметил В.СУШКЕВИЧ, на сегодня Конвенцию подписали представители 81 страны мира, из постсоветских стран - лишь Армения, Литва и Молдова.

Говоря о действиях Украины в этом направлении, В.СУШКЕВИЧ выразил сомнение, что наша страна сможет достаточно скоро присоединиться к Конвенции. "Я прогнозирую непростой путь для подписания Конвенции Украиной", - сказал он, добавив, что главной проблемой этого является то, что украинское законодательство в отношении инвалидов "системно не выполняется", а защита их прав происходит "непоследовательно и несистемно". В связи с чем В.СУШКЕВИЧ сообщил, что он обратился к Президенту, чтобы тот способствовал признанию Конвенции и ее ратификации, учитывая в том числе и то, что Совет Европы и Европарламент провозгласили 2007 год "Европейским годом равных возможностей для всех".