В ВР попали бы пять политических сил, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье - опрос

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент попали бы пять политических сил.

Об этом свидетельствуют результаты социологического экспресс-опроса населения Украины, проведенного Институтом политического моделирования совместно с исследовательским центром “Имидж-Контроль”, представленные на пресс-конференции в УНИАН.

Таким образом, в Верховную Раду могли бы попасть Партия регионов, за которую готовы проголосовать 35% опрошенных, БЮТ - 23%, "Народный Союз “Наша Украина" - 12%, КПУ - 5%, блок “Народная самооборона Юрия Луценко” - 4,8%.

На грани прохождения в ВР находятся СПУ - 2,9% и Блок Наталии Витренко - 2,9%.

За Народную партию Владимира Литвина готовы проголосовать 2,4%, “Рух - Українська правиця” - 1,6%.

Как отметил на пресс-конференции заместитель директора Института политического моделирования Юрий БАУМАН, разочарование и усталость избирателей от постоянных политических столкновений отражаются на пессимистических общественных настроениях граждан. В большинстве избиратели не верят в то, что досрочные выборы решат политический кризис в стране - 44%. В то же время 36% оптимистично настроены на решение политического кризиса.

По словам Ю.БАУМАНА, избиратели склонны возлагать свои надежды на улучшение ситуации преимущественно на тех политиков, которые либо находятся у власти (Виктор ЮЩЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ), либо являются теми политическими фигурами, которые проявили себя на политической арене (Юлия ТИМОШЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО). Больше всего надежд на лучше будущее избиратели возлагают на деятельность премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА - 36%, Ю.ТИМОШЕНКО - 26%, президента В.ЮЩЕНКО - 15% и лидера “НС” Ю.ЛУЦЕНКО - 12%.

44% избирателей возлагают вину за политический кризис в Украине скорее на “помаранчевые силы” (президент, парламентская оппозиция), чем на бело-голубые (правительство В.ЯНУКОВИЧА, Верховная Рада и правящая коалиция) - 33%.

Абсолютное большинство избирателей (81%) чувствуют сегодня необходимость изменения ситуации в стране. Однако, если 37% считают, что стране необходимы коренные изменения, но путем смелых и решительных действий, то 44% хотят серьезных изменений, но путем постепенных действий.

Уличный опрос проводился 23 апреля этого года, всего опрошено 15 тыс. 36 респондентов. Погрешность исследования не превышает 1,8%.