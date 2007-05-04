Компания ВОЛЯ преодолела гигабитный рубеж включения в UA-IX

4 мая 2007, г.Киев.

Компания ВОЛЯ преодолела гигабитный рубеж включения в украинскую сеть обмена Интернет трафиком UA-IX, расширив свой канал в два раза, что на сегодняшний день является самым высоким показателем на территории Украины.

"Постоянное увеличение пропускной способности каналов позволяет нам предоставлять своим абонентам все более быстрый Интернет. Компания ВОЛЯ, заботясь о своих абонентах, постоянно улучшает и модернизирует свои сети, удовлетворяя все растущие запросы пользователей, - говорит Павел Курмачев, вице-президент по технической политике компании ВОЛЯ. – На данный момент внешние каналы компании ВОЛЯ составляют - 1,3 Гбит/c, каналы подключения к UA-IX - 2 Гбит/с, что является абсолютным рекордом по Украине».

Благодаря такой скорости и двум акционным тарифным планам «Велетень» 10Гб и «Безмежжя» 30Гб, абоненты компании ВОЛЯ уже сейчас могут почувствовать удобство доступа к украинским и мировым ресурсам, могут скачивать сколько угодно музыки, файлов, фильмов – оценить высокое качество предоставляемого пользователю Интернета от ВОЛИ.

Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, предоставляющий доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой

Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет — до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Широкий выбор различных планов подписки на цифровые пакеты, на любой вкус и возраст. Более 100 телепрограмм в самом полном плане подписки.

Наталья Баш

Начальник отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207-70-92

info@volia.com