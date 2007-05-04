За последние месяцы выросли рейтинги доверия к Ющенко и Януковичу, снизились - к Тимошенко и Луценко - опрос

На протяжении последних трех месяцев выросли рейтинги доверия населения к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ, а к лидерам оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО и Юрию ЛУЦЕНКО – снизились.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент центра „СОЦИС”, генеральный директор “TNS-Украина” Николай ЧУРИЛОВ, ссылаясь на данные результатов исследований, которые проводились в феврале, марте и апреле этого года.

“Рейтинги нескольких политиков в течение последних месяцев выросли. Выросли статистически незначительно. У В.ЮЩЕНКО с конца февраля до апреля они поднялись приблизительно на 1-1,5%, рейтинги В.ЯНУКОВИЧА выросли существеннее – приблизительно на 5%”, - сообщил Н.ЧУРИЛОВ.

В то же время, по его словам, рейтинги Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО несколько снизились, в частности, Ю.ТИМОШЕНКО - приблизительно на 3-4%, Ю.ЛУЦЕНКО – приблизительно на 2%. “Но они все равно остаются достаточно высокими”, - сообщил Н.ЧУРИЛОВ.

Согласно результатам исследования, проведенного центром “СОЦИС” с 20 по 27 апреля с.г., наибольшее доверие у населения среди политиков сегодня имеют В.ЯНУКОВИЧ - 45%, председатель ВР Александр МОРОЗ – 33%, В.ЮЩЕНКО и первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ – по 32%. За ними разместились Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО – по 31%, лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО – 30%, министр внутренних дел Василий ЦУШКО – 17%, один из лидеров партии “Наша Украина” Виктор БАЛОГА – 14%, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Виталий ГАЙДУК – 8%.

В то же время, в рейтинге недоверия А.МОРОЗ занимает второе место – ему не доверяют 62% респондентов, при том что на первом – В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО и П.СИМОНЕНКО, которым не доверяют по 64%. На третьем месте Ю.ЛУЦЕНКО (60%), за которым идут В.ЯНУКОВИЧ, – 53%, Н.АЗАРОВ – 45%, В.БАЛОГА – 44%, В.ЦУШКО – 37% и В.ГАЙДУК – 25% опрошенных.

Как отметил Н.ЧУРИЛОВ, на уровень доверия или недоверия влияет, в частности, осведомленность населения о политике. По его словам, в ходе исследования оказалось, что 54% опрошенных не знают такого политика, как В.ГАЙДУК, 35% сказали, что не знают В.БАЛОГУ, 34% - В.ЦУШКО, 16% респондентов не знают Н.АЗАРОВА.

Согласно данным опроса, среди 10 политиков, фамилии которых были внесены в анкету исследования, 1% граждан, как оказалось, не знают В.ЮЩЕНКО, еще по 1% сказали, что не знают Ю.ТИМОШЕНКО и А.МОРОЗА, а 2% - П.СИМОНЕНКО. В то же время, все сказали, что знают политика В.ЯНУКОВИЧА.

В ходе исследования компанией “СОЦИС” было опрошено 1,2 тыс. респондентов в 11 регионах Украины, в том числе в г. Киеве и АР Крым. Исследование проводилось по выборке, представляющей взрослое население Украины в возрасте старше 18 лет, по полу, возрасту и типу поселения. Опрос проводился путем индивидуальных интервью респондента по месту жительства (face-to-face).

Погрешность выборки составляет 2,8%.