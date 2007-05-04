В Одессе стартует мотопробег на скутерах по маршруту «Одесса-Иркутск»

9 мая из Одессы стартует мотопробег на скутерах с малым объемом двигателя (50 куб.см) по маршруту "Одесса-Иркутск", которой планируется завершить в конце июля на озере Байкал, а в сентябре - в Москве (если позволит состояние техники и самочувствие участников пробега).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил Евгений ГУСАРОВ - начальник отдела маркетинга Торговой марки "Альфамото", которой принадлежит идея организации пробега.

По его словам, пробег будет осуществляться на скутерах китайского производства, которые "Альфамото" реализует в Украине и России, двумя командами общим количеством до шести человек.

Как отметил Е.ГУСАРОВ, первый этап - Одесса-Крым - посвященный 62-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и стартует он 9 мая в 12.00 от Мемориала 441-й батареи.

Е.ГУСАРОВ также отметил, что расстояние от Одессы до Байкала в более чем восемь тысяч километров на малокубатурных скутерах планируется преодолеть впервые в истории СНГ.

На маршруте, которой будет пролегать через 50 крупных городов и около 500 населенных пунктов Украины и России, его участники и организаторы намерены провести большое количество агитационных мероприятий - марафоны, концерт, встречи специалистов и почитателей мототехники, спортивно-культурные мероприятия.